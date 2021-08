“Claudia Gerini e Simon Clementi si sono lasciati”/ Lui paparazzato con un’altra…

Ci sono importanti novità nella vita privata, in particolare sentimentale, di Claudia Gerini. L’attrice, infatti, è tornata single. Dopo due anni di grande amore, la relazione con l’imprenditore Simon Clementi è finita: i due si sono lasciati. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna, che ha anche pubblicato le foto del 50enne in compagnia di un’altra donna. L’ormai ex fidanzato di Claudia Gerini è stato paparazzato a Formentera con una misteriosa mora: la donna si chiamerebbe Fabrizia. Dunque, i due sono stati pizzicati tra baci e abbracci nello splendido mare delle Baleari. Non manca la passione tra Simon Clementi e la sua nuova fiamma, di cui per ora si sa poco. Così come si sa poco della rottura con Claudia Gerini.

Ad esempio, non è chiaro il motivo per il quale la loro relazione sia finita e quando. Del resto, Claudia Gerini è abituata a mantenere il riserbo sulla sua vita sentimentale e privata. Quel che però non ci si aspettava è una separazione così repentina dal fidanzato, anche perché aveva parlato più volte di lui come dell’uomo giusto per la sua vita. Purtroppo si sbagliava.

CLAUDIA GERINI SINGLE DOPO DUE ANNI DI AMORE CON SIMON CLEMENTI

Claudia Gerini era così innamorata dell’imprenditore Simon Clementi che aveva pensato anche di diventare di nuovo mamma a 49 anni. L’attrice di Suburra e molte altre fiction e film italiani non aveva mai nascosto il desiderio di allargare un giorno la famiglia, dopo esser diventata mamma di Rosa, 17enne nata dal matrimonio con Alessandro Enginopoli, e Linda, 11enne avuta invece dall’ex compagno Federico Zampaglione. Inoltre, aveva già presentato Simon alle sue figlie, altro indizio del fatto che sembrava davvero l’uomo giusto.

Si erano anche concessi una vacanza con l’ex Federico e la di lui moglie Giglia Marra. Dunque, sembravano una famiglia allargata in cui tutto sembrava andare a gonfie vele. Qualcosa, però, è cambiato tra Claudia Gerini e Simon Clementi, se la loro relazione è finita. Ora l’attrice si gode le vacanze da single: ha trascorso, infatti, qualche giorno di relax tra Panarea e Capalbio prima di tornare sul set. Oltre a Diabolik, ha preso parte a Tapis roulant e La giostra.



