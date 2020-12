Claudia Gerini/ Verdone:”Hai questo volto delicato raffinato ma dentro di te c’è una grande coatta”

Claudia Gerini torna in tv ospite della nuova puntata di “Qui e adesso“, il one man show di Massimo Ranieri trasmesso in prima serata su Rai3. Attrice, ma anche cantante è pronta per nuove avventure dopo 34 anni di onorata carriera iniziata con il grande amico e collega Carlo Verdone. Parlando proprio della sua carriera, l’attrice della pagine del settimanale Chi non ha nascosto di sentirsi appagata e soddisfatta per aver giocato, sperimentato e in alcuni casi anche andata oltre interpretando personaggi importanti, alcuni diventanti anche dei veri e propri cult. “Ho fatto tante commedie anche se a me piace variare, misurarmi in altre cose” – ha precisato l’attrice rivelando – e così spero che presto mi propongano un altro bel ruolo in questo senso. Il bello di questo mestiere è il fatto che non si sa mai quello che ti arriva”.

Parlando poi dei ruoli, la Gerini ha precisato: “io credo però che i lavori in qualche modo li attiri, nel senso che ti devi predisporre, col tuo animo e col tuo cuore, perché questi arrivino. Questa è una cosa molto importante”. 34 anni di carriera e successi per la Gerini che non nasconde: “sono molto contenta di quello che ho fatto, ma mi sento aperta anche al nuovo. Credo insomma di poter dare ancora tanto. Non sono poi affatto rancorosa, se un ruolo lo fa una altra a me va bene cosi, non sono gelosa. Ho un bel carattere”. Impossibile non parlare di Carlo Verdone che quest’anno ha compiuto 70 anni e con cui ha debuttato sul grande schermo: “ci siamo incontrati per un provino. Stava cercando un’attrice per Perdiamoci di vista”.

Claudia Gerini, Carlo Verdone: “una persona eccezionale di grande spessore umano”

Claudia Gerini dalla pagine de La Repubblica ha raccontato il primo incontro con Carlo Verdone. “Andavo a fare tutti i provini. Ero una seguace di Carlo fin da bambina, di quelle che sapeva tutti i film a memoria” – ricorda la Gerini che si presentò ai provini del film “Perdiamoci di vista” ma non venne presa. “Mi disse ‘hai una faccia interessante ma io sto cercando un altro tipo’, gli serviva proprio una modella che doveva interpretare la sorella di Asia Argento. ‘Però – mi ha detto – magari ci saranno altre occasioni'”. L’occasione è arrivata qualche anno dopo quando Carlo Verdone è andato a vederla in un piccolo teatro di Roma in occasione dello spettacolo “Angelo e Beatrice”. A Repubblica la Gerini ha raccontato: “dopo lo spettacolo mi venne a salutare in camerino e mi disse che stava preparando Viaggi di nozze.

‘Tu hai questo volto delicato raffinato ma io in realtà penso che dentro di te c’è una grande coatta’. Detto fatto, visto che l’attrice fu scelta per il ruolo di Jessica in Viaggi di nozze, un ruolo diventato un cult. Da allora tra i due c’è stato un grandissimo rapporto di amicizia e affetto come racconta l’attrice: “a parte il grande affetto e amore che ho per lui, c’è la stima per il grande attore e regista, per tutto il cinema che ha fatto. È l’unico attore e regista che ha lavorato 40 anni rimanendo sempre nel cuore del suo pubblico, coltivando successi e film leggendari”. Non solo, la Gerini parlando di Carlo Verdone ha sottolineato: “è unico, lo rende tale la sua fanciullezza interiore: Carlo rimane sempre un bambino anche grazie a questo suo amore per la musica, per l’ironia e le storie. Gli auguro di continuare a essere verdonissimamente Verdone. Carlo è un vero amico, una persona eccezionale di grande spessore umano, intelligente e molto, molto simpatico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA