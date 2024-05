Riccardo Sangiuliano chi è il compagno di Claudia Gerini/ “Sono molto innamorata”

Claudia Gerini è senza dubbio una delle attrice più sensuali e affascinanti del cinema italiano; in molti sono stati a corteggiarla ma pochi sono riusciti a conquistare la sua incredibile personalità. Dopo diverse delusioni amorose, l’attrice ha deciso di riaprire il suo cuore a un nuovo amore che la sta rendendo felice. Ma chi è Riccardo Sangiuliano il nuovo compagno di Claudia Gerini?

L'ORDINE DEL TEMPO/ Il film che apre spazio alle domande sul senso della vita

Laureato in Finanza Aziendale presso l’Università LUISS, ha lavorato in un istituto finanziario in Svizzera per poi fare carriera presso la Banca Generali. Già noto alle cronache rosa per il matrimonio con Nathaly Caldonazzo dalla quale è nata la figlia Mia, oggi adolescente. Diversi mesi fa sono iniziati a trapelare i primi scatti bollenti tra l’imprenditore e la Gerini che, più tardi, ha portato la relazione allo scoperto.

Claudia Gerini e Linda, chi sono l'ex compagna e la figlia di Federico Zampaglione/ "Siamo sempre famiglia"

Riccardo Sangiuliano chi è il compagno di Claudia Gerini: il primo incontro

Dopo mesi di relazione “nascosta”, Claudia Gerini ha parlato per la prima volta al Corriere della Sera del primo incontro con Riccardo Sangiuliano: “L’avevo conosciuto tanti anni fa, poi ci siamo rivisti a una festa. Quella sera, abbiamo ballato moltissimo. Questa cosa mi è piaciuta. Ci frequentiamo da sei mesi”.

Il compagno di Claudia Gerini non è stato un colpo di fulmine, ma senza dubbio ha rappresentato una boccata d’aria per l’attrice: “Uscivo da due anni passati per la prima volta sola e con lui mi è tornata la voglia di condividere. Per me, la coppia è qualcosa di allegro in cui si chiacchiera, ci si diverte, si fanno cose insieme e, in cui, soprattutto, anche per piacere all’altro, cerchi di continuo di tirare fuori il meglio di te”. L’attrice ha ammesso di essere molto innamorata e felice al fianco dell’imprenditore.

Claudia Gerini: “La teatro-terapia migliora lo stato di salute”/ Il film realizzato con il Teatro Patologico

© RIPRODUZIONE RISERVATA