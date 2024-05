Claudia Gerini e Linda, chi sono l’ex compagna e la figlia di Federico Zampaglione/ “Siamo sempre famiglia”

Claudia Gerini e Linda, ex compagna e figlia di Federico Zampaglione

Claudia Gerini e Linda sono l’ex compagna e la figlia di Federico Zampaglione. Il cantante sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1 a La volta buona e, con ampie probabilità, si sbottonerà anche sulla sua vita privata. Il frontman dei Tiromancino è ora felicemente sposato con Giglia Marra ma, prima di conoscere lei, ha intrecciato una lunga e chiacchierata storia d’amore proprio con l’attrice Claudia Gerini. I due si conobbero nel 2004 sul set del videoclip di Amore impossibile, canzone dei Tiromancino.

Lei arrivava da un matrimonio naufragato, quello con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, con il quale è stata sposata dal 2002 al 2004 e dal quale ha avuto la prima figlia Rosa nel 2004. Successivamente è diventata mamma per la seconda volta di Linda, la figlia avuta da Federico Zampaglione nel 2009. L’amore di coppia si è consolidato negli anni ma, nel 2016, è andato incontro ad una brusca rottura che ha portato il cantante e l’attrice a lasciarsi, pur mantenendo buoni rapporti anche e soprattutto per il bene della figlia.

Federico Zampaglione e l’ex compagna Claudia Gerini: perché si sono lasciati

“Siamo stati insieme per 12 anni, abbiamo fatto una figlia meravigliosa ma la cosa bella è che siamo rimasti grandi amici“, ha raccontato Federico Zampaglione dell’ex compagna Claudia Gerini, in un’intervista a Domenica In dello scorso marzo. Ma perché la coppia decise di lasciarsi? Al settimanale Grazia l’attrice aveva rivelato alcune problematiche nel loro rapporto: “Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica. Andava e veniva continuamente. La nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni. Siamo sempre una famiglia, anche se ho recuperato la mia libertà”.

Lui, invece, in un’intervista a Oggi è un altro giorno nel novembre 2021 aveva dichiarato: “Non siamo stati noi a separarci, è stata la vita alle cui leggi non si può sfuggire. Le storie hanno un inizio e una fine, gli amori possono durare in eterno ma non è questo il caso. Comunque abbiamo passato tante cose belle insieme, abbiamo recitato insieme, fatto una figlia bellissima… poi si sentiva che eravamo molto legati ma eravamo cresciuti andando ognuno nella sua direzione. Ma niente litigi: l’abbiamo presa come una fase, senza litigi o drammi“.











