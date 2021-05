Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ Lui: “Sono contento, sto bene”

Claudia Maria Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello, il comico e attore toscano. Una grande storia d’amore quella nata tra i due che prosegue a gonfie vele come ha raccontato proprio il divertentissimo regista toscano che ha sempre preferito mantenere un certo riserbo sulla sua vita sentimentale. In occasione di un’intervista fatta da Mara Venier a Domenica In, Panariello ha parlato della sua bellissima compagna rivelando: “stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sono molto bene, e sono contento”. Una storia d’amore felice quella tra Claudia Maria e Giorgio che sono oramai coppia fissa da diverso tempo e condividono casa a Roma in compagnia dei loro amatissimi figli: due dolcissimi chihuahua. La scintilla tra i due è scoppiata durante una cena a casa di amici in comune: da quel momento i due sono diventati inseparabili!

Ma chi è Claudia Maria Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello. Classe 1985, Claudia è nata il 16 marzo a Cremona, ma da tantissimi anni si è trasferita a Milano dove ha studiato all’Università Iulm. Arrivata nella capitale della moda, Claudia ha cominciato a lavorare come modella e PR per diversi locali, ma la popolarità è arrivata quando è diventata la fidanzata di Giorgio Panariello. Un amore nato quasi per caso, visto che i due si sono incontrati a cena a casa di amici in comune e da allora non si sono più separati. “Di solito si dice che la storia va avanti tra alti e bassi, devo ammettere che per ora io e lei abbiamo avuto solo alti” ha precisato Panariello in una delle sue intervista che ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con la ballerina Dalila Frassinato su cui ha rivelato: “ci siamo lasciati bene ed è un gran segno per me. Non rinuncio all’idea dell’amore e di avere una famiglia. Forse non farò un figlio come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ma l’idea della famiglia bussa sempre di più alla porta dei miei sogni”.

