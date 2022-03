Claudia, sorella Marco Cucolo, chi è?/ La madre: “Sono cresciuti in modo semplice…”

Claudia, chi è la sorella di Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo

Della storia d’amore di Marco Cucolo e Lory Del Santo si sanno tanti dettagli, ma della famiglia del compagno della showgirl si sa davvero pochissimo. La storia d’amore con la Del Santo ha regalato grande popolarità a Marco Cucolo che, in coppia con la compagna, ha deciso di tuffarsi in una straordinaria avventura come quella dell’Isola dei Famosi 2022. A fare il tifo per Marco, dall’Italia, c’è sicuramente la sorella Claudia di cui non si sa quasi nulla.

Molto riservato, nelle varie interviste rilasciate, infatti, Cucolo non parla mai della famiglia d’orgine preferendo proteggere la loro privacy. L’esistenza di una sorella nella vita di Marco Cucolo, tuttavia, è venuta fuori quando, anni fa, all’inizio della sua storia d’amore con Lory Del Santo, la madre scrisse una lettere in cui citò anche l’altra figlia.

Sorella Marco Cucolo, parla la madre

Per scoprire qualcosa di Marco Cucolo e della sorella Claudia bisogna tornare al 2014 quando la madre, con una lettera, rispose a Lory Del Santo che lo aveva definito “il mio Lolito“. “Lui e sua sorella sono cresciuti in maniera semplice, normale”, aveva scritto la madre del compagno di Lory Del Santo in una lunga lettera letta, all’epoca, nel salotto di Pomeriggio 5.

Della famiglia d’origine di Marco Cucolo si sa davvero poco. Nel corso delle varie puntate dell’Isola dei Famosi 2022, tuttavia, Cucolo avrà sicuramente modo di raccontarsi e svelare qualcosa in più dei suoi affetti. Dopo essere stata ospite nella scorsa puntata, tornerà in studio questa sera?

