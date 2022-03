Marco Cucolo smascherato da Lory Del Santo/ “Ti scrivo le lettere perché…”

Marco Cucolo pungolato da Lory Del Santo: “Manca la spontaneità…”

Lory Del Santo è alla ricerca di attenzioni da parte del suo fidanzato Marco Cucolo. La coppia di Playa Accopiada all’Isola dei Famosi sta conquistando il cuore dei telespettatori. Lory però vuole maggiori attenzioni da parte di Marco e gli dice: “Marco fammi una dichiarazione d’amore”. A quel punto Marco la guarda e dice: “Con la fame non riesco”. Lory Del Santo rimane esterrefatta da questa dichiarazione e ammette di non crederci. Marco Cucolo sentenzia: “La fame mi ha fatto perdere le parole”. Lory Del Santo continua a non farsene una ragione: “Io sono io però, non puoi dire di aver dimenticato”. Poi gli dà un consiglio: “Dimmi qualcosa che mi rassereni”. Marco Cucolo esclama a quel punto: “Che meraviglia il mare”. Il ragazzo sembra prendersi gioco di Lory Del Santo. Lory Del Santo però non è affatto entusiasta: “Quando fai così ti darei un pugno”.

Marco Cucolo, la confessione su Lory del Santo/ "Renderla felice? Insomma..."

Per Lory Del Santo, Marco è bravo a scrivere le lettere ma non sa esprimere ciò che prova a voce. Marco le spiega il motivo: “Con le lettere ho più tempo per pensare”. “Manca allora la spontaneità” le fa eco Lory Del Santo. Marco Cucolo si fa smascherare però. Lory Del Santo ha infatti rivelato che Marco copierebbe delle frasi da Internet. Marco ammette: “Vado su internet e cerco il vocabolario dei sinonimi e contrari”. Lory Del Santo è rimasta davvero male dal comportamento di Marco che sottolinea il fatto che a scriverle però fosse stato lui e non un altro uomo. Marco le fa qualche esempio di rima baciata. Lory Del Santo appare però ancora perplessa.

Marco Cucolo, L'Isola dei Famosi 2022/ Il suo atteggiamento verso Lory commuove

Marco Cucolo spiazza Lory Del Santo e recupera una spazzola circondata da blatte

Nella puntata di lunedì, dell’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha messo alla prova l’amore di Marco Cucolo nei riguardi di Lory del Santo. Al contrario della showgirl, il ragazzo è più tranquillo e a volte la compagna gli ruba la scena lasciandolo da parte in un angolo. La conduttrice ha chiesto alla Del Santo di non parlare per il tempo di una clessidra, per dare la possibilità a Cucolo di raccontare della loro relazione. In particolare la Blasi ha rivolto una domanda specifica a Marco: “In quale occasione Lory ti ha messo in imbarazzo?”. La vicenda è accaduta pochi giorni fa, quando la compagna gli ha chiesto di togliersi lo slip davanti a tutti. Una risposta che ha lasciato basita la Del Santo che ha precisato: “Si, perché bisognava cambiarsi”. Lory si è lamentata del fatto che Marco non riesce ad agire velocemente, ma prima di compiere un’azione deve sempre pensarci senza buttarsi a capofitto sulle questioni. Ilary ha rivolto alcune domande a Marco per dargli l’opportunità di dire a Lory quello che in nove anni di convivenza non è stato in grado di dirle. Oltre ad esprimere il suo amore alla donna, ha detto che sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa per lei. La Blasi ha preso la palla al balzo e ha voluto testare il suo coraggio facendogli superare una dura prova. Il naufrago ha dovuto recuperare una spazzola dentro una teca piena di paguri e blatte. Ha infilato la mano nel contenitore e dopo tante incertezze è riuscito a recuperare l’oggetto. Lory ha premiato il suo coraggio con un bacio.

Lory Del Santo, L'Isola dei Famosi 2022/ Storia d'amore con Cucolo all'inizio tanta resistenza

In puntata Marco Cucolo si è lamentato che la sua compagna ripete più volte gli stessi concetti, quando urla è insopportabile e non gli permette di finire un discorso perché lo interrompe in continuazione. Lory è meravigliata non pensava che il compagno potesse vivere l’esperienza sull’isola senza lasciarsi abbattere dalle sue paure: lo ha definito un super-eroe. La coppia Lory-Marco piace, soprattutto Cucolo, con il suo carattere pacato e tranquillo sta conquistando il pubblico. Lory ha già partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi vincendola e sta dimostrando di conoscere i meccanismi di gioco, Marco invece è più acerbo e si sta comportando in maniera naturale senza filtri. Il pubblico ha notato che è molto protettivo nei riguardi di Lory, in questi giorni ha stretto amicizia con alcuni naufraghi come Jeremias e Clemente, mentre ancora è incerto il rapporto con Nicolas, nel complesso mantiene un atteggiamento umile e rispettoso con tutti. Il pubblico vorrebbe assistere a una metamorfosi di Marco, lo vorrebbe più spigliato, qualcuno accusa Lory di essere troppo presente nelle sue azioni impedendogli di mettere in luce la sua personalità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA