Claudia Zanella, ex moglie Fausto Brizzi/ Cosa fa ora: cinema e attivismo…

Lo scandalo molestie non travolse solo Fausto Brizzi, ma anche la sua famiglia. Il regista romano ne è uscito con l’assoluzione, il matrimonio con Claudia Zanella invece a pezzi. La coppia, infatti, si è separata e poi ha voltato pagina, con l’obiettivo comune di proteggere al figlia Penelope Nina. “Stiamo cercando di avere un rapporto da bravi genitori, che si rispettano, per il bene e la serenità di nostra figlia. Cerco di essere molto rispettosa del rapporto della bimba con suo padre. Lui per lei è un eroe e io voglio che lo ami“, raccontò l’attrice nell’intervista concessa nel 2019 a Vanity Fair, dopo l’archiviazione del giudice. Lei non aveva alcun dubbio sull’innocenza di Fausto Brizzi, ma questo non ha impedito la fine del loro matrimonio. “So che può esserci un tradimento, lo capisco in un matrimonio durato tanti anni, con figli grandi. In un matrimonio giovane com’era il nostro non dovrebbe accadere, e se poi succede dovrebbe rimanere fra le quattro mura di casa, dove parliamo, ci spieghiamo, affrontiamo la crisi noi due“, la premessa che fece Claudia Zanella.

Il problema è che quei tradimenti vennero tutti alla luce del sole. “Non voglio fare la bigotta, in questo ambiente ne ho viste di tutti i colori. Ma quando diventa una cosa così invadente è come il fantasma dell’infevivesse sempre con te, nella conversazione quella cosa inevitabilmente viene fuori. E una Claudia con quel fantasma sempre presente non mi sarebbe piaciuta“, disse Claudia Zanella a Vanity Fair.

Claudia Zanella, la separazione da Fausto Brizzi e cosa fa ora

Della fine del matrimonio con Fausto Brizzi, Claudia Zanella ha parlato anche al Corriere della Sera. “Prima dello scandalo credevo di avere un matrimonio felice, ero innamoratissima di Fausto“. Poi lo scandalo delle molestie. Non è stato questo però a far crollare il loro legame, anche perché lei è sempre stata convinta dell’innocenza del marito, bensì i tradimenti. “Grazie dei bellissimi momenti“, gli scrivevano alcune ragazze su WhatsApp prima di denunciarlo. Stavano insieme da due anni e mezzo, con una bambina piccola. “E meno male che tutto questo è accaduto che era tanto piccola, non ha capito nulla“, disse nel 2019 al Corriere. Fausto Brizzi le ammise i tradimenti, spiegando che erano stati rapporti consenzienti. “Questa storia è un incubo che non finisce. Difficile mettere una pietra sopra quando non posso fare un passo che tutti si sentono in dovere di dire loro“, spiegò l’attrice, che ora è riuscita finalmente a voltare pagina.

Quest’anno Claudia Zanella ha preso parte ad una divertente commedia corale in 5 episodi, “Diversamente”. L’attrice, in particolare, ha partecipato al primo episodio in cui si affronta il tema della precarietà del lavoro e delle raccomandazioni politiche, interpretando una ricercatrice universitaria. Inoltre, figura tra i personaggi dello spettacolo e della cultura che hanno realizzato il video “Nato per essere ucciso” per l’associazione animalista internazionale Peta, chiedendo al governo di sospendere per sempre gli allevamenti di animali per le pellicce.



