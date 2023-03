Claudio Amendola, l’intervista a Belve: “Il punto più basso? Sarei dovuto essere lucido, ma…”

Tra le peculiarità di Belve, capaci di rendere il format di Francesca Fagnani così seguito e apprezzato, spicca la caparbietà delle domande e la capacità di alcuni tra gli intervistati di stare al gioco raccontandosi con estrema onestà. Su questa linea si è mantenuto uno degli ultimi ospiti del programma Rai, in onda per l’ultima puntata questa sera. Si tratta di Claudio Amendola; l’attore ha aperto le porte del suo passato con riferimento ai momenti più della sua vita professionale e privata.

Claudio Amendola a Belve: "Sono stato dipendente dalla droga"/ "Smesso per i figli…"

L’intervista di Claudio Amendola a Belve è stata anticipata da una clip in anteprima pubblicata proprio dal profilo Rai ufficiale; dal contenuto si possono evincere alcuni dei temi più scottanti trattati da Francesca Fagnani con l’attore. “Delle droghe lei ha detto: le ho provate tutte per poter dire che fanno schifo, tranne l’eroina che mi ha sempre fatto terrore. C’è stato un momento della sua vita in cui si è fermato un attimo prima di percepirla come una dipendenza?”. Questa la domanda senza filtri di Francesca Fagnani alla quale non è mancata una risposta vera e diretta di Claudio Amendola.

Claudia Amendola e la sofferta rottura con Francesca Neri: “Non siamo stati in grado di…”

“Anche uscito da qualche dipendenza, ma sempre perché c’è stato qualcosa di più importante, e sono sempre stati i figli. Da quali dipendenze? Dalla cocaina, è durata qualche anno…“. Questa la risposta di Claudio Amendola, che ammette dunque di aver avuto un passato difficile alle prese con la dipendenza dalle droghe ma anche di esserne uscito grazie all’amore per i figli. “Il punto più basso? Una situazione dove sarei dovuto essere lucido, mi sono aiutato da solo…“.

L’intervista di Claudio Amendola a Belve – con Francesca Fagnani alla conduzione – continua e si sposta su altri temi; non poteva mancare l’accenno alla recente rottura con Francesca Neri. Sul tema della separazione l’attore ha spiegato: “Oggi non c’è dolore; c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare fino in fondo“. Questa la confidenza dell’attore – riportata da Adnkronos sull’intervista a Belve – in merito alla sofferta conclusione del matrimonio con Francesca Neri. Questi ed altri temi saranno trattati questa sera a Belve, nell’intervista integrale prevista per l’ultima puntata del programma di Francesca Fagnani.











