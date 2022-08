Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati?/ “Lui via con le valigie verso un’altra casa”: il gossip

Claudio Amendola e Francesca Neri separati già da diverso tempo: nuova indiscrezione

Claudia Amendola e Francesca Neri potrebbero aggiungersi al lungo elenco di coppie vip che ha deciso di dirsi addio, nel 2022. La cronaca rosa rivela che i coniugi avrebbero attraversato un’altra crisi, dalla quale non sembrano essersi ripresi. Nuove indiscrezioni sulla coppia raccontano addirittura che l’attore starebbe lasciando la casa che condivideva con la moglie per andare a vivere da solo.

La coppia, se le voci dovessero confermarsi, avrebbe deciso di separarsi dopo 25 anni di matrimonio e un figlio insieme. Come riporta il settimanale Nuovo: “Claudio è stato avvistato fare la spola più volte con l’auto carica di valigie verso un nuovo appartamento“. La fine del loro amore sta sconvolgendo i fan che ricordano le parole del regista romano per sua moglie: “La nostra è una grande storia d’amore. Sono un bravo marito perché è facile esserlo con una donna così accanto“. Se tutto dovesse risultare vero, la bella attrice oltre ad aver combattuto contro la sua malattia, dovrà anche affrontare la rottura con il marito, che l’è rimasto accanto quando stava male. Lei stessa è stata vicina a Claudio Amendola quando ha avuto l’infarto sul set di un film. Evidentemente la coppia non ha resistito alle tante contingenze e problematiche del rapporto.

Intanto Claudio Amendola, dopo giorni di rumor sulla presunta separazione dalla moglie Francesca Neri, ha smentito con enfasi il gossip. Con un’intervista al settimanale Di Più Tv, l’attore ha dichiarato con pugno fermo: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”.

Non si è solo limitato a smentire, Claudio Amendola ha anche minacciato azioni legali proprio contro queste dicerie. Il web, però, non è convinto considerando che anche Ilary Blasi e Francesco Totti avevano smentito prima della separazione. Alla luce delle nuove indiscrezioni e avvistamenti, sembra che i due abbiano davvero rotto da tempo.

