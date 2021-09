Claudio Baglioni “Star in the Star”, chi è? Gli indizi/ Estensione vocale da 3 ottave

Claudio Baglioni è uno dei cantanti che dovrà essere imitato nel corso della trasmissione “Star in the Star“. Un personaggio iconico della musica italiana, dotato di una incredibile estensione vocale da tre ottave: passa da una una voce baritonale graffiata ad una voce cristallina da mezzo soprano femminile.

Il talento del cantautore è indiscutibile. Con brani come Avrai e Questo piccolo grande amore Claudio Baglioni ha scritto la storia dell’Italia. È amatissimo anche perché riesce a coinvolgere un pubblico molto ampio: dai giovani agli anziani. Arriva a tutti, emozionando chiunque. Non sarà semplice, ad ogni modo, cercare di replicare alla sua voce, almeno dal punto di vista vocale. Il concorrente dovrà infatti alternare note bassissime e altissime. Sarà senza dubbio più semplice, invece, imitarlo dal punto di vista estetico. Fisico statuario (è alto 1.88), capelli brizzolati e, nonostante l’età, soltanto qualche ruga. Sul palco si muove sicuro di sé, attorniato da musicisti e ballerini: è un vero showman!

Claudio Baglioni “Star in the star”: chi è? chi potrebbe imitarlo?

L’identità del concorrente che avrà il compito di imitare Claudio Baglioni in “Star in the Star” è ancora ignota. Una delle voci che potrebbero avvicinarsi, soprattutto nelle note basse, a quella del celebre cantautore, è rappresentata da Luca Barbarossa. A cogliere la sfida potrebbe essere proprio lui. In alternativa, anche Valerio Scanu potrebbe decidere di cimentarsi nel nuovo format, dopo avere partecipato a “Tale e Quale” e a “Il cantante mascherato”. Il cantante proveniente da Amici in passato si è esibito proprio in alcune cover, tra cui in particolare Avrai. Da non escludere, inoltre, la possibilità che si metta in gioco in tal senso Adriano Pappalardo.

Nella storia della musica italiana non in poche occasioni Claudio Baglioni è stato imitato da personaggi del mondo dello spettacolo. A “Tale e Quale” a tentare l’impresa sono stati l’imitatore Antonio Mezzancella (il quale ha vinto la puntata con Strada facendo), il comico Giovanni Vernia e i conduttori Filippo Bisciglia e Max Giusti.



