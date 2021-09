Claudio Baglioni “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Valerio Scanu o Luca Laurenti, chi lo imita?

Claudio Baglioni, chi lo imita a Star in the Star? Le ipotesi

L’estensione vocale di Claudio Baglioni è la caratteristica predominante, per questo nel programma Star in the Star, non sono tanti i personaggi in grado di emularlo, il rischio è quello di sbagliare vocalità, di non riuscire a raggiungere le note più alte. Valerio Scanu potrebbe essere un probabile imitatore, in quanto, dotato di un tono di voce poco graffiante e molto limpida, anche lo stesso Luca Laurenti, viste la sua capacità di mutare la voce. Chi l’ha imitato in passato? Il popolare interprete stato imitato da tanti, con discreto successo.

A Tu Si Que Vales nel 2019 un concorrente si esibì in una versione di Questo Piccolo grande amore, suscitando la meraviglia di tutti i giudici con la somiglianza, nel 2018 Antonio Mezzancella a Tale e quale show si esibisce in Strada facendo e la performance fu giudicata ottima. Sempre a Tale e quale show, nel 2017 Filippo Bisciglia canta Avrai, ottenendo il plauso di tutti i giudici.

Claudio Baglioni la sua carriera, struttura fisica e look: indizi utili per indovinare chi lo imita a Star in the Star

Claudio Baglioni è uno dei cantanti italiani più conosciuti e amati. Le sue canzoni sono delle pietre miliari della musica italiana, la colonna sonora di tante storie d’amore. La particolarità maggiore del cantante è quella di riuscire a conquistare tutti, piccoli e grandi, uomini e donne, i testi dei suoi brani sono di facile ascolto, orecchiabili, l’amore cantato da Baglioni emoziona chiunque. La voce di questo artista ha una incredibile estensione oltre 3 ottave. Uno dei cantanti italiani con la voce più potente, riesce a partire dalle note bassissime sino ad arrivare a quelle più alte, paragonabili a quelle di un soprano. Calda, graffiante, limpida, lo stile vocale di questo straordinario interprete è unico e per questo particolarmente difficile da imitare.

Claudio Baglioni è molto alto e ha una corporatura media, pertanto è perfetto con ogni look. Da giovanissimo si è distinto grazie alla classica camicia, jeans a zampa d’elefante e occhiali enormi. Negli anni ha acquistato più carisma e fascino, diventando un’icona di stile. I capelli brizzolati, pantaloni e camicie classiche e occhiali con montature più sobrie. Con il tempo i capelli sempre più bianchi e il total black hanno preso il sopravvento, animato dalla voglia di incantare con la sua voce ancora potente, Claudio Baglioni, durante le esibizioni si muove pochissimo, solitamente è sempre fermo sul palco o seduto al pianoforte. Chi potrebbe imitarlo?



