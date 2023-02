Claudio, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Gemma Galgani interessata, ma…

Chi è Claudio, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e donne

Dopo il lungo momento dedicato a Biagio Di Maro che ha lasciato definitivamente la trasmissione su scelta di Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 9 febbraio, la conduttrice ha fatto presentare al pubblico Claudio, uno dei nuovi cavalieri del parterre del trono over. Claudio ha 49 anni ed è toscano. Elegantissimo ha spiegato di occuparsi di organizzazione di eventi attirando immediatamente l’attenzione di Gemma Galgani.

MARIA DE FILIPPI CACCIA BIAGIO DI MARO DA UOMINI E DONNE/ "Meglio che tu vada a casa"

La dama storica del trono over afferma di avere un rapporto speciale con la Toscana perchè i suoi genitori erano toscani. Claudio si complimenta con Gemma per l’educazione, la classe e l’eleganza. Claudio, però, mette immediatamente le mani avanti facendo capire a Gemma di non essere interessato ad una conoscenza.

BIAGIO DI MARO, LITE CON GIANNI E TINA A UOMINI E DONNE/ "Non vali niente come uomo…"

Claudio e l’interesse per Cristina

Dopo essersi presentato e aver chiarito di non essere interessato a conoscere Gemma Galgani, Claudio afferma di essere stato colpito da una dama in particolare ovvero Cristina. Una scelta che Gianni Sperti approva, ma Tina Cipollari, di fronte all’espressione titubante della dama, esorta Claudio a non farsi illusioni. La dama e il cavaliere spiegano di non aver mai parlato nelle puntate precedenti e così decidono di ballare insieme.

Tra Claudio e Cristina inizierà una conoscenza? Per il momento, i due si sono limitati a ballare insieme. Cristina, dopo la frequentazione con Armando Incarnato, si lascerà andare con il nuovo cavaliere?

Uomini e donne, anticipazioni 9 febbraio/ Carola lascia il trono?

© RIPRODUZIONE RISERVATA