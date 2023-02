Maria De Filippi caccia Biagio Di Maro da Uomini e Donne/ “Non siamo complici…”

Maria De Filippi contro Biagio Di Maro a Uomini e Donne

Maria De Filippi si scaglia contro Biagio Di Maro nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il cavaliere, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, torna al centro dello studio per confrontarsi con Carla, la signora con cui aveva avuto una forte discussione interrompendo la frequentazione. La richiesta del confronto, ma il desiderio di conoscere anche altre signore portano Gianni Sperti ad accusarlo di essere semplicemente in cerca di avventure. Maria De Filippi ammette di essere d’accordo con Gianni non tollerando più l’atteggiamento di Biagio.

Il cavaliere continua così a frequentare donne e ad interrompere il rapporto in seguito ad un piccolo problema, ma nella puntata in onda oggi, la conduttrice prenderà in mano la situazione.

La decisione di Maria De Filippi contro Biagio Di Maro

Durante il confronto con Carla, Biagio Di Maro si scaglia anche contro Tina Cipollari, rea di aver fatto un commento riferendosi al suo passato. Offeso dalle parole di Gianni e Tina, Biagio lascia lo studio. Una decisione che Maria De Filippi approva e, di fronte alla richiesta di Carla di poter lasciare lo studio per seguirlo e salutarlo, Maria prova a convincerla a non farlo. Successivamente, la conduttrice svela il motivo per cui ha deciso di allontanare Biagio.

Maria spiega così che la trasmissione non vuole essere complice dei suoi atteggiamenti. Secondo Maria e la redazione, Biagio intreccerebbe relazioni solo con donne fragili a cui promette tante cose per poi chiudere tutto lasciando in loro una forte sofferenza.

