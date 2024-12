Concetta Anvetti e Claudio Nargi sono i genitori di Federica Nargi: “Avevo il bisogno di sentirli vicini”

Concetta Anvetti e Claudio Nargi sono i genitori di Federica Nargi. Due persone che la showgirl, oggi finalista di Ballando con le stelle 2024, ha spesso definito fondamentali non solo per la sua crescita ma anche per il sogno della sua vita. Per inseguire il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo e avere successo, Federica Nargi ha deciso di lasciare presto casa, una scelta nella quale, seppur col dolore di dividersi da una figlia e per di più così giovane, è stata supportata da mamma Concetta e papà Claudio.

Federica Nargi e Luca Favilla, vincitori Ballando con le stelle 2024/ Lotta per primo o secondo posto

“Mi sono mancati i miei genitori, sentivo il bisogno di averli vicino, ma non ho mai voluto pesare su di loro, farli preoccupare.” ha ammesso Federica Nargi in un’intervista al settimanale Chi, ripensando proprio a quegli anni. “Non ho avuto il tempo di pensare se sia stato giusto andare via di casa a 17 anni per inseguire la mia strada”.

Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi: le figlie Sofia e Beatrice/ "Io gelosa? Le telecamere a casa…"

Le dediche social di papà Claudio a Federica Nargi

Intanto quella strada l’ha portata a grandi successi e a diventare un volto noto e amato dello spettacolo italiano. Un percorso del quale i genitori di Federica Nargi sono oggi molto fieri. Papà Claudio, originario di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, e mamma Concetta, nata a Boscoreale, in provincia di Napoli, hanno sempre seguito in tutti questi anni la loro bambina, dicendosi felici del suo successo. Lo confermano, d’altronde, anche le varie dediche social che Claudio Nargi pubblica sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 8mila follower. L’uomo ha pubblicato molti scatti di Federica Nargi, anche a Ballando con le stelle, definendola ‘Meravigliosa’ nelle sue performance sul palco di Rai 1.

Chi è Federica Nargi, finalista a Ballando con le stelle 2024/ Età e drammi personali: "Ho avuto dei crolli"