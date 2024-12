Federica Nargi: gli esordi, Miss Italia e poi Striscia la Notizia

Federica Nargi, concorrente di Ballando con le Stelle nonché amatissima showgirl, considerata una delle donne più belle d’Italia, è nata a Roma nel 1990. La modella ha cominciato la sua carriera da piccolissima, lasciando casa neppure maggiorenne, per partecipare a Miss Italia, classificandosi all’undicesimo posto. Dopo l’esperienza a Miss Italia, la modella ha preso parte alle selezioni per Veline, su Canale 5, venendo scelta per il ruolo di “mora”, in coppia con Costanza Caracciolo, che poi sarebbe diventata una sua cara amica. Per anni le due sono state la coppia di Striscia la Notizia, fino al 2012.

Dopo essere diventata il volto di una serie di pubblicità di successo, Federica Nargi ha preso parte a Pechino Express oltre che ad una serie di altri programmi di successo. Nella vita privata, invece, dal 2009 è fidanzata con Alessandro Matri, calciatore tra le altre di Milan e Juventus: dal compagno ha avuto due bambine, Sofia e Beatrice, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

Federica Nargi: “Non mi è mai mancato nulla”

Il mondo della ribalta è stato completamente nuovo per Federica Nargi, che proviene da una famiglia semplice e umile, dove hanno sempre avuto importanza solamente le cose essenziali. “I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla, mia madre era una donna di casa mentre mio padre era un gran lavoratore, faceva anche due lavori” ha raccontato la Nargi, che ha sofferto molto per l’allontanamento dalla famiglia, che ha lasciato per inseguire il successo quando non aveva neppure diciotto anni.

“Ho sempre voluto cercare la mia indipendenza” ha rivelato la showgirl, che ha più volte spiegato come sia stata male per anni dopo aver lasciato casa, per via della lontananza dalla mamma e dal papà, nonostante sia stato necessario per inseguire il suo sogno, poi realizzato.

