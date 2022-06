Claudio e Isabella, chi sono genitori Gabriel Garko/ “Non mi hanno mai giudicato”

Gabriel Garko: “i miei genitori Claudio e Isabella sono stati meravigliosi”

Claudio e Isabella sono i genitori di Gabriel Garko, l’attore e sex symbol che da alcuni anni è uscito allo scoperto dichiarando apertamente la sua omosessualità. Una vita vissuta in gran segreto quella dell’attore che, ad un certo punto, ha deciso di togliersi la maschera e raccontare la parte più intima di sè di cui la famiglia era già a conoscenza. “Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto” – ha detto l’attore ospite del salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin. La presenza dei genitori è stata sicuramente importantissima nella vita di Gabriel quando ha scoperto di essere gay.

“Ma i miei genitori sono un po’ strani sotto questo punto di vista, perché per il lavoro che faccio a mia madre non è che sia sempre mai piaciuto tanto, però non le piaceva perché pensava che non ce la facessi, poi quando ce l’ho fatta hanno comunque continuato a trattare come figlio non come persona famosa” – ha detto Garko che ha ricordato quando un giorno la madre l’ha coperto.

Gabriel Garko e il rapporto con i genitori Claudio e Isabella

Dario Gabriel Oliviero, questo il vero nome di Gabriel Garko, è sempre stato legatissimo a mamma Isabella e papà Claudio. L’attore ha confessato che la sua famiglia e le sorelle Nadia, Sonia e Laura hanno sempre saputo di lui aiutandolo, supportandolo e coprendolo anche in diverse occasioni. “Non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure, anzi mi hanno sempre aiutato e coperto” – ha detto l’attore che purtroppo ha dovuto dire addio al padre scomparso il 28 aprile del 2021.

Un annuncio che l’attore ha fatto tramite i social scrivendo: “Ciao papà, fai buon viaggio” allegando una serie di foto che ritraggono il papà da giovane con la mamma. Il tutto accompagnato da tantissimi cuore a conferma del grandissimo amore che il figlio provava per il papà.











