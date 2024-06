Claudio Pallitto, chi è il fidanzato di Micaela Ramazzotti/ Personal trainer con alcune esperienze al cinema

Claudio Pallitto, chi è il fidanzato di Micaela Ramazzotti: dallo sport al cinema

Claudio Pallitto è il nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti, attrice del piccolo e grande schermo che ha ritrovato l’amore dopo la rottura con il regista Paolo Virzì. I due sono usciti allo scoperto lo scorso anno e, ora, condividono una romantica love story; ma chi è colui che ha fatto breccia nel cuore dell’attrice? Claudio Pallitto è un personal trainer 39enne di origini romane, tifosissimo della Roma, e gestisce una palestra in zona Appio-Tuscolano.

La prima vera ventata di popolarità è arrivata nel 2011, quando ha debuttato sul piccolo schermo partecipando al reality show Tamarreide, in onda su Italia1. Poi, realizzando il suo sogno di avvicinarsi alla recitazione e debuttare sul grande schermo, Pallitto ha esordito al cinema nel film Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, ex marito della sua attuale compagna; a seguire, 10 anni dopo, è stato diretto sempre dal popolare regista anche per il film Siccità.

Micaela Ramazzotti, dal 2023 innamorata del nuovo fidanzato Claudio Pallitto

Micaela Ramazzotti e il fidanzato Claudio Pallitto condividono la loro storia d’amore ormai da un anno, dopo un iniziale tentativo di conservare il nascente sentimento nella più assoluta riservatezza. A settembre 2023, in un’intervista a Verissimo, l’attrice parlava di un periodo positivo della sua vita pur non sbottonandosi sul presunto nuovo amore: “Ho vissuto nell’infelicità e poi nella felicità e viceversa. Quando la intercetti, la felicità, devi tenerla stretta e avere coraggio”. E ancora: “L‘amore? Sono felice in questo momento… e non è stata dura, ma più semplice di ciò che pensavo”.

Micaela Ramazzotti e il fidanzato Claudio Pallitto, inoltre, sono finiti al centro dei riflettori nelle ultime ore per una violenta lite scoppiata tra l’attrice e l’ex marito Paolo Virzì, nei pressi di un noto locale romano in piazza Albania, nel quartiere Aventino. Alla lite avrebbe assistito anche lo stesso personal trainer, che stava cenando al ristorante con la fidanzata e che sarebbe intervenuto per prenderne le difese durante il litigio con il regista.











