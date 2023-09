CLAUDIO PALLITTO, FIDANZATO MICAELA RAMAZZOTTI?/ Lei: “Quando intercetti la felicità devi tenerla stretta”

MICAELA RAMZZOTTI E CLAUDIO PALLITTO SONO FIDANZATI? L’INDIZIO A VERISSIMO: “QUANDO INTERCETTI LA FELICITA’…”

Micaela Ramazzotti si racconta a Verissimo, parlando di sentimenti e amore. “Ho vissuto nell’infelicità e poi nella felicità e viceversa. Quando la intercetti, la felicità, devi tenerla stretta e avere coraggio”, spiega a Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5. “La felicità è il coraggio di andare contro tutto e tutti, la felicità è un attimo, un momento sacro. Oggi mi sento così, molto felice”, conferma Micaela Ramazzotti. Nella sua vita, dunque, c’è Claudio Pallitto?

L’attrice non fa nomi, ma ribadisce di sentirsi bene: “L‘amore? Sono felice in questo momento… e non è stata dura, ma più semplice di ciò che pensavo”. “La cosa più difficile è reagire – continua Micaela – io sono una donna malinconica, ci convivo con la malinconia e mi ci faccio cullare, ma la felicità è bella e non bisogna farsi prendere dalla paura, perché la paura porta a stare male“. (Agg.Jacopo D’Antuono)

CLAUDIO PALLITTO, NUOVA FIAMMA DI MICAELA RAMAZZOTTI?

Claudio Pallitto è il nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti? Questo pomeriggio, nell’appuntamento del sabato con “Verissimo”, nel sempre ricco parterre di ospiti del talk show in onda su Canale 5 farà parte anche una delle attrici del momento anche per via del suo recente esordio dietro la macchina da presa: la 44enne artista romana infatti aveva presentato al Festival del Cinema di Venezia la sua opera prima, “Felicità”, riscuotendo molti consensi. E proprio di questo, ma non solo, parlerà la diretta interessata con la padrona di casa, Silvia Toffanin: ma con un occhio di riguardo per la sua vita privata dato che la Ramazzotti ha da qualche tempo una nuova relazione sentimentale.

Come sappiamo, Micaela Ramazzotti è stata protagonista di una lunga storia d’amore con il regista toscano Paolo Virzì: i due, dopo essersi conosciuti sul set della pellicola “Tutta la vita davanti”, erano infatti convolati a giuste nozze nel lontano gennaio 2009 in quel di Livorno, diventando poi nel frattempo anche di due figli; infatti già nel marzo 2010 era venuto al mondo il primogenito Jacopo e poi nel 2013 ecco la nascita della piccola di casa Virzì, Anna. Il loro matrimonio tuttavia era finito nel 2018 con una prima separazione, seguita dall’annuncio di una loro riappacificazione mentre lo scorso marzo ecco l’addio definitivo e la fine di una liaison durata oltre quattordici anni. Anche per questo motivo ha fatto notizia, di recente, la scoperta della nuova fiamma della Ramazzotti, il 38enne Claudio Pallitto.

PALLITTO, DAI REALITY AL MONDO DEL CINEMA: ECCO CHI E’ IL PERSONAL TRAINER

Ma cosa sappiamo di questo personal trainer, romano come lei e per nulla lontano dal mondo dello showbiz dato che ha avuto anche lui il modo di ‘assaggiare’ il mondo del piccolo schermo? Va detto che, nonostante la bomba sganciata da Dagospia, che parla di una cotta della Ramazzotti per Pallitto, non ci sono ancora molti indizi sui social, dove peraltro l’attrice e regista è sempre molto abbottonata. Più piccolo della presunta nuova partner di quasi sei anni, Claudio è appunto un personal trainer in una palestra capitolina che gestisce ma il pubblico più attento lo ricorderà come protagonista nel lontano 2011 del reality “Tamarreide”, in onda su Italia 1, dove si era fatto notare per il carattere estroverse e alcune uscite decisamente colorite (per usare un eufemismo). Non solo: Pallitto ha fatto da comparsa in diversi film, anche di Virzì, tanto che negli scorsi mesi si era vociferato che il diretto interessato potesse avere anche una piccola parte nel cast di “Felicità”.

Tifoso romanista e habitué dello stadio Olimpico, e con nel cassetto il sogno di sfondare nel mondo del cinema, Claudio Pallitto sarebbe dunque il nuovo compagno di Micaela Ramazzotti: per lei, si è scritto (anche se si attendono conferme in merito), il diretto interessato avrebbe deciso di lasciare la propria compagna: ‘galeotto’ in questo caso è stato un tag che la regista, di solito restia a parlare della propria vita privata sui canali social, ha ricevuto dal personal trainer. Che si tratti di amore, una semplice frequentazione o di una collaborazione professionale che magazine rosa e siti di gossip avrebbero ingigantito, sarà il tempo a dirlo: o, magari, l’intervista che questo pomeriggio l’attrice concederà a “Verissimo” e in cui potrebbe per la prima volta sbottonarsi su questa presunta liaison, arrivata poco tempo dopo la fine del matrimonio con Virzì.











