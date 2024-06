Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, lite choc al ristorante/ “Volati piatti, posate e sedie”: la ricostruzione

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, lite al ristorante tra accuse e insulti

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sono stati protagonisti di una furibonda lite al ristorante, lunedì sera, di fronte a numerosi clienti le cui testimonianze si rivelano sconcertanti. Come ricostruito dal Messaggero, l’attrice e il regista, che sono nel pieno della delicata fase della separazione dopo la rottura dello scorso anno, si sarebbero ritrovati casualmente nei pressi di un noto locale di piazza Albania a Roma, nel quartiere Aventino, e si sarebbero accese le tensioni proprio all’interno del ristorante dove molti clienti stavano cenando.

In particolare, la Ramazzotti era seduta ad un tavolo del locale insieme a uno dei due figli avuti da Paolo Virzì e in compagnia del suo nuovo fidanzato, Claudio Pallitto. La lite avrebbe avuto inizio quando, intorno alle 22, si è presentato nei pressi del locale anche il noto regista durante una passeggiata con l’altro figlio della coppia e la primogenita avuta da una relazione precedente. Tra i due ex si sarebbe innescata una serie di offese e battutine presto degenerate in una discussione che, alla fine, è durata circa 40 minuti di fronte alla clientela sotto choc.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, lite e panico tra i clienti: la testimonianza choc

Come riporta il Messaggero, una testimone che era a cena nel ristorante in quel momento ha dichiarato: “Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi“. La furiosa lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, fatta di accuse e pesanti insulti, avrebbe scatenato il panico tra la clientela: in molti si sarebbero allontanati soprattutto quando l’ex coppia d’oro del cinema ha iniziato a lanciare oggetti per aria. Sono stati anche chiamati i carabinieri e il 118 (una ragazza si sarebbe sentita male durante la lite): alla fine è stata ripristinata la calma nel locale intorno alle 23.

Era il 2008 quando Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si innamorarono, per poi sposarsi e avere due figli, Jacopo e Anna, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2013. La coppia si è poi separata nel 2018, per poi riconciliarsi l’anno successivo e dirsi nuovamente addio (e questa volta in forma definitiva) lo scorso anno. L’attrice è ora legata al personal trainer Claudio Pallitto: dopo i primi rumors sul loro conto, la coppia è uscita allo scoperto.











