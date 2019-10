Claudio Ranieri conferenza stampa Sampdoria/ Video, diretta presentazione allenatore

La conferenza stampa di presentazione di Claudio Ranieri come nuovo allenatore della Sampdoria è stata fissata per le ore 11:30 di martedì 15 ottobre, presso la sala stampa del centro Sportivo di Bogliasco: sarà lì, dove la squadra blucerchiata si allena, che il romano parlerà in conferenza stampa e sarà ufficialmente introdotto nel suo nuovo ruolo. La sostituzione in panchina è storia della settimana scorsa: dopo l’ennesima sconfitta in campionato, maturata sul campo del Verona, la Sampdoria ha deciso di dare il benservito a Eusebio Di Francesco che in sette giornate ha raccolto appena 3 punti, lasciando la squadra ultima in classifica e con sei sconfitte. Dopo qualche discussione sul nome del sostituto, la scelta è caduta su Ranieri: l’esperto tecnico dunque torna in sella a pochi mesi dalla conclusione del campionato sulla panchina della Roma dove, curiosamente, aveva preso il posto proprio di Di Francesco esonerato all’indomani del ko di Champions League contro il Porto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE

La diretta tv della presentazione di Claudio Ranieri come allenatore della Sampdoria, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile: il canale generalista Sky Sport 24, al numero 200 del vostro telecomando, si collegherà con la sala stampa di Bogliasco senza però garantire la trasmissione integrale dell’evento. In questo senso comunque sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CONFERENZA STAMPA CLAUDIO RANIERI, NUOVO ALLENATORE SAMPDORIA

Claudio Ranieri viene presentato dalla Sampdoria in una settimana che anticipa l’ottava giornata di Serie A, ma che è stata soprattutto caratterizzata dagli impegni delle nazionali: dunque da un punto di vista il nuovo allenatore ha avuto tempo extra per conoscere la squadra e iniziare il suo lavoro, dall’altra però si è trovato a che fare con un gruppo privo di qualche elemento importante. L’obiettivo è chiaro: innanzitutto salvare una formazione che ha penato tantissimo soprattutto a livello offensivo, pur disponendo del capocannoniere dell’ultimo campionato, e poi provare con calma a riportarla nella parte sinistra della classifica. I blucerchiati nelle ultime tre stagioni, tutte vissute sotto la guida di Marco Giampaolo, hanno sempre lottato per l’Europa pur senza arrivarci; adesso la situazione è decisamente più complessa ma ci sono i tempi e gli spazi per migliorarla anche sensibilmente, contando su allenatore come Ranieri che in carriera ha più volte dimostrato di poter fare bene assumendo la squadra in corsa.



