Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore

Nella vita della cantante veneta da tantissimi anni c’è spazio per l’amore con Claudio Rego, attuale marito di Donatella Rettore. I due hanno condiviso esperienze di ogni genere nel corso degli anni, attraversando alti e bassi che in qualche modo hanno segnato anche gli equilibri della coppia. In una intervista concessa a Vanity Fair, Donatella Rettore si è espressa su alcuni momenti complicati vissuti dai due:

“È molto importante per me, anche se continuo a conservare la memoria dei suoi errori, siamo insieme dal ‘77, mi ha vista piangere e, purtroppo, certe cose non riesco a dimenticarle, i grandi dolori lasciano delle cicatrici che ogni tanto si riaprono e generano sangue” ha confessato la cantante alludendo con tutta probabilità a qualche tradimento di Claudio Rego nella vita. La coppia non ha mai avuto figli e a riguardo Donatella Rettore ha confidato: “Forse dall’alto qualcuno ha deciso che non fossi pronta”.

Donatella Rettore e l’amore con Claudio Rego: “Sarebbe stato un grande papà”

Nel corso della vita la cantante di Castelfranco Veneto e il marito Claudio Rego non hanno avuto la possibilità di mettere al mondo dei figli, una questione rimasta in sospeso e con qualche rimpianto per la coppia, con Donatella Rettore che ha amaramente ammesso che Claudio Rego sarebbe stato un grande padre. “Credo che Claudio sarebbe stato uno splendido papà, di sicuro molto più di me, c’è sempre un perché quando non accadono delle cose” ha detto la cantante tra le colonne di Vanity Fair.

Donatella Rettore e Claudio Rego non hanno dunque manipolato il destino riservato dalla vita, ma hanno accettato ciò che è stato a loro riservato. Nella vita i due sono comunque stati spesso a stretto contatto, anche dal punto di vista professionale: