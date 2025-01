Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore: “Com’è nata la loro storia d’amore”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Claudio Rego e Donatella Rettore. Il loro amore è nato in una sala d’incisione nel 1977 ma non è stato un colpo di fulmine, ad unirli è stato l’amore e la passione per la musica ma l’amore è nato pian piano. Tuttavia la loro storia d’amore ha resistito al tempo ed il cantante e produttore si sono sposati nel 2005 la coppia che si è sposata nel 2005. Proprio Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore, ha ricordato i primi incontri con la moglie: “La fortuna ci ha fatti rincontrare di nuovo a Taranto. Allora le ho parlato”.

Una relazione non solo sentimentale, ma anche professionale visto che Claudio Rego, produttore musicale, batterista, bassista e paroliere ha contribuito anche al successo della moglie nel mondo della musica. I due, infatti, si sono sempre supportati ed incoraggiati a vicende condividendo gioie e dolori: dal grande successo con brani senza tempo del calibro di “Kobra” e “Splendido splendente” fino ai momenti no. In numerose interviste la cantante ha sempre speso delle splendide parole per il marito.

Donatella Rettore e Claudio Rego perchè non hanno avuto figli?

E scendendo più nel dettaglio,Donatella Rettore parlando del marito Claudio Rego ha raccontato che lei e il marito stanno insieme da 43 anni. Non hanno rimorsi e rimpianti ma sicuramente hanno accusato il fatto di non aver avuto figli e la cantante di recente ha confessato che dei figli li avrebbero voluti ma purtroppo essendo talassemica non è mai stato facile portare aventi delle gravidanze. Infatti, in passato la coppia ha dovuto superare il dolore di due aborti spontanei. A rompere il silenzio sul quel doloroso evento è stata proprio Donatella Rettore a Domenica In che in quell’occasione rivelò che avrebbe avuto un figlio di 23 anni, se fosse sopravvissuto, e invece lo ha perso durante Sanremo dopo essersi sottoposta a delle cure ormonali. Negli anni successivi la cantante ha lottato contro un tumore al seno ed anche il quel difficile percorso ha potuto contare sulla vicinanza del marito.