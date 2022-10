Chi è Claudio Rego, marito di Donatella Rettore/ Figli? “Le abbiamo provate tutte…”

Chi è Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore

Claudio Rego è un musicista e autore di colonne sonore, ed è anche il marito della celebre cantautrice Donatella Rettore. I due si sono conosciuti nel 1977 e Claudio ha lavorato alle colonne sonore di alcuni dei brani più noti della cantautrice, tra cui: “Splendido splendente” e “Il Kobra”. A legare i due è stata anche la grande passione per la musica e non solo in ambito professionale! Claudio Rego e Donatella Rettore infatti si sono innamorati a un festival rock di Taranto, in cui si erano ritrovati insieme per puro caso.

Donatella Rettore e il tumore/ "Ricoverata per chicco di riso cattivo e scatenato"

Da quel giorno i due non si sono più lasciati e hanno condiviso gioie e dolori per poi convolare a nozze nel 2005. La loro storia d’amore, che va avanti da 40 anni, non è stata sempre semplice e gioiosa ma recentemente Donatella Rettore, in un’intervista a “Storie della settimana” ha dichiarato: “Claudio è l’uomo migliore che abbia mai incontrato. Ci siamo presi, lasciati, ripresi. Quando m’invaghivo di altri, dopo tornavo da lui dicendogli: ‘Mi vorresti ancora?’. E lui rispondeva: ‘Certo amore che ti voglio, aspettavo solo che ti accorgessi di che cazzata stavi facendo'”.

Donatella Rettore: "Perso figlio durante Sanremo"/ "Non sapevo di essere incinta e.."

Perché Claudio Rego e Donatella Rettore non hanno avuto figli

Nonostante i loro 40 anni d’amore, Claudio Rego e Donatella Rettore non hanno mai avuto figli e il motivo è abbastanza complesso. Circa 20 anni fa, la coppia aveva provato ad avere un bambino ma purtroppo la cantante ha subito un aborto. In merito a quel triste evento, a Domenica In Donatella Rettore aveva affermato: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Stiamo insieme da 43 anni. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più”.

Donatella Rettore, chi è?/ La carriera e Elton John:"Ne ero follemente innamorata..."

Recentemente, a “Storie della settimana”, la cantante ha aggiunto: “In questi anni le abbiamo provate tutte, tranne l’adozione perché nella mia famiglia non ci sono state belle esperienze. Ho riversato tutto nell’amore sconfinato per i miei cani. Ho conservato la mia culla: come genetica avrei potuto avere un parto gemellare, e ci avrei voluto mettere dentro almeno un paio di bambini”. Nonostante la tristezza per non aver mai potuto avere dei bambini, Claudio Rego e Donatella Rettore si amano ancora molto e hanno un legame che per certi versi va oltre il “semplice” matrimonio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA