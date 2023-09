Claudio Roma difeso da un ex Uomini e donne/ Polemica sul Grande Fratello 2023: “Indignazione per…”

Grande fratello 2023, Claudio Roma: esplode il nuovo caso della Casa

Claudio Roma, concorrente nip tra i gieffini in corsa, diventa un nuovo caso tra gli inquilini nel gioco della Casa più spiata d’Italia, e ad alimentare l’annessa polemica é ora un ex Uomini e donne.

Nell’attesa generale per la terza puntata del Grande Fratello 2023 in corso, prevista nella serata del 18 settembre 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, in confidenza con i coinquilini nella Casa, Claudio Roma lamenta di essere etichettato con superficialità come uno “spacciatore”, da parte della produzione. Questo, alludendo alla clip di presentazione che alla seconda puntata scorsa lo introduceva all’occhio pubblico al titolo di uno “spacciatore” e new entry tra i concorrenti.

L’ex corteggiatore di Uomini e donne, Carlo Alberto Mancini, infiamma la polemica

E a fare eco alla polemica in corso sollevata nella Casa da Claudio Roma, che fa ora luce sul difficile passato del concorrente nip agli occhi degli spettatori del Grande Fratello 2023, ci pensa un ex corteggiatore della tronista Nicole Santinelli a Uomini e donne, nonché amico del nuovo gieffino: si tratta di Carlo Alberto Mancini.

“Sono passati alcuni giorni- sentenzia ai danni del Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini, l’ex Uomini e donne, in un post diramato per iscritto su Instagram-ma non riesco a non esprimere la mia indignazione e il mio profondo sgomento rispetto alla leggerezza con cui è stata usata quella parola durante la presentazione di Claudio. Alcuni termini, se non vengono adeguatamente specificati i confini, possono essere interpretati in maniera molto più pesante rispetto a quello che è effettivamente accaduto”.

L’attacco dell’ex partecipante di Uomini e donne, poi, prosegue in favore di Claudio Roma: “Penso che si possano dire cose anche delicate, ma in quel caso ci voglia molta più attenzione per rispetto al dolore che rappresentano. Non trovo giusto buttare una bomba cosi senza poi dedicare il giusto spazio affinché l’interessato possa argomentarla e mi auspico che ciò accada in futuro”. Un attacco durissimo quello sferrato ai danni del gioco della Casa.

Intanto, Claudio Roma può dirsi tra i concorrenti in corsa al Grande Fratello più discussi, in una polemica accesa nel web....











