Reduce dall’esperienza al Grande Fratello, l’attore sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove coglierà l’occasione per raccontare la sua avventura nel programma di Canale Cinque. Un’esperienza che è sicuramente stata utile a Clayton Norcross per godersi l’affetto del pubblico e trovare una nuova popolarità tra i telespettatori più giovani, già in una precedente intervista concessa a Silvia Toffanin, l’artista di Beautiful ha raccontato: “Preferisco essere chiamato col mio nome ma succede spesso di essere chiamato Thorne, che è un po’ un complimento perché significa che si ricordano di me” le parole dell’artista.

Nella casa del Grande Fratello ha attirato la simpatia dei telespettatori con le sue abitudini sane e che spesso cozzavano con gli altri gieffini, ma Clayton Norcross alla lunga ha pagato una mancata esposizione nei confronti degli altri concorrenti e alla fine è stato penalizzato al televoto del reality condotto da Alfonso Signorini.

Clayton Norcross e il successo raccolto in tv: “Mi hanno tirato il tappeto”

Nel corso dei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello, Clayton Norcross ha colto l’occasione per raccontare alcuni momenti della sua vita e della sua carriera, che si è certamente rivelata fortunata, anche se non sono mancati dei momenti complicati quando si è visto costretto a salutare Beautiful.

“Mi dispiace ma, qualche volta, quando mi sento isolato nel vostro Paese questo mi torna in mente perché ha cambiato la mia vita per sempre. Immagina questa grande popolarità, hai una casa, una macchina, una famiglia che sta crescendo e ti tirano il tappeto da sotto i piedi per un motivo che, secondo me, è molto brutto” le parole dell’attore che ha rivelato di essere stato licenziato dal cast quando ha alzato le richieste economiche per continuare a recitare nella celebre soap.

