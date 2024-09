Era stato annunciato già nelle scorse settimane, ma ora è arrivato il momento di fare l’ingresso ufficiale nella casa. Per Clayton Norcross, la seconda puntata del Grande Fratello 2024 dovrebbe essere quella giusta per iniziare la sua avventura. Dunque, l’attore che ha interpretato Thorne in Beautiful è pronto a fare il suo ingresso nella casa più spiata di Italia e a giocarsi le sue carte come concorrente. C’è grande curiosità da parte del pubblico di vedere all’opera Clayton Norcross tra le mura di Cinecittà. D’altra parte è un personaggio molto particolare, curioso e carismatico. Un profilo tutto da scoprire, in una veste decisamente inedita.

Dai set americani alla tv italiana è un bel cambio di passo per il sessantanovenne statunitense, anch’egli curioso dell’avventura che lo attende nella casa. In Italia lo avevamo già visto per una intervista a Verissimo, qualche tempo fa, dove aveva un po’ approfondito tutti gli aspetti personali.

Clayton Norcross, da Beautiful al Grande Fratello 2024: “Non chiamatemi Thorne”

“Mi sento sento vent’anni più giovane perché sono vegano, mangio e dormo bene”, aveva detto Clayton Norcross in una bella intervista a Silvia Toffanin, spiegando che la gioventù – dal suo punto di vista – è unicamente questione di abitudini e mentalità. L’attore non rinnega la sua esperienza in Beautiful, ma guai a chiamarlo Thorne nella vita reale. Eppure, per moltissimi fan, lui è identificato quasi unicamente come il protagonista della soap: “Preferisco essere chiamato col mio nome ma succede spesso di essere chiamato Thorne, che è un po’ un complimento perché significa che si ricordano di me”.

Dopo una lunga esperienza in Beautiful, Clayton Norcross ha lasciato la soap per misurarsi con il mondo del cinema. Una scelta che non rinnega e che ha preceduto l’idea di partecipare al Grande Fratello 2024, dove potrà farsi conoscere per quel che è davvero. Semplicemente Clayton Norcross.