Clayton Norcross e gli amori del passato

Clayton Norcross è stato l’ultimo ad entrare nella casa del Grande Fratello 2024 dove sta provando ad ambientarsi e a conoscere i coinquilini. Nelle scorse ore, l’attore si è ritrovato in giardino dove ha parlato d’amore con Shaila Gatta. Entrambi single, hanno espresso le rispettive opinioni sull’amore. Shaila che, nella casa si è avvicinata molto a Javier Martinez, è convinta che oggi non ci sia più la voglia di aspettare e che tutto sia precipitoso. “Tu sei sposato?”, chiede poi incuriosita. L’attore che, per tre anni, ha interpretato Thorne Forrester in Beautiful, ha così raccontato di essere stato sposato quattro anni ma di essere stato con l’ex moglie per ben cinque anni.

Dopo nove anni insieme, però, tutto è finito e, inizialmente, per superare la delusione di quella storia in cui aveva creduto fortemente, ha cominciato a tuffarsi in relazione brevi fino a quando ha capito di doversi fermare in attesa della persona giusta.

Clayton Norcross e la voglia di innamorarsi ancora

Affascinata dal racconto di Clayton Norcross, Shaila Gatta indaga sul suo attuale stato d’animo. “Ma tu cerchi ancora l’amore? Sei aperto ad accogliere una donna?”, chiede ancora la ballerina. “Io non cerco più e non lo so se sono pronto”, risponde l’attore.

“La fine del matrimonio è stata una delusione e dopo ho sofferto“, ha ammesso l’attore che si è talmente sentito smarrito dopo la fine di una relazione così importante da essersi sentito smarrito. Ancora oggi non chiude le porte all’amore, ma cerca carezze, attenzioni, tenerezza. Shaila chiede all’uomo se si sente predisposto verso un nuovo amore, l’attore è in difficoltà: “Cosa vuole esattamente il mio cuore? Non lo so”. “Puoi trovarlo ancora l’amore. Sei un bell’uomo e sei in forma”, dice la Gatta. “Io mi sento giovane, è come se avessi 40 anni”, risponde l’attore.

