Grande Fratello 2024: anticipazioni terza puntata 26 settembre

Sta per tornare una nuova puntata del Grande Fratello, oggi 26 settembre 2024. Tanta è la carne al fuoco e tante sono le novità che ci aspettano, soprattutto riguardo agli ultimi entrati nella casa. Clayton Norcross, ex attore di Beautiful ha già conquistato il cuore di tutti grazie alla sua simpatia e gentilezza, anche se i telespettatori non dimenticano la super gaffe fatta con Helena Prestes durante i primi saluti. Anche questa sera vivremo quindi vere e proprie emozioni, conoscendo i concorrenti uno ad uno entrando nella loro vita privata, nei loro sogni e nei segreti mai venuti alla luce prima d’ora.

Tanta commozione, tanto stupore e tante risate! Alfonso Signorini è pronto per condurre una nuova puntata affiancato da Cesara Buonamici, che ormai da due anni lo accompagna in questa splendida avventura, e Beatrice Luzzi, nuova opinionista di quest’anno ed ex concorrente arrivata seconda nella scorsa edizione. In studio continua ad esserci una bella sinergia, anche grazie al contributo di Rebecca Staffelli che segue i commenti più divertenti sui social.

In questi giorni le protagoniste assolute sono le ragazze di Non è la Rai. Cosa sta succedendo? Il pubblico è rimasto sconvolto dopo le confessioni di Ilaria Galassi sulla sua malattia. Per chi non lo sapesse, la donna è stata colpita da un aneurisma durante il 2020, alla Vigilia di Natale. Ila, come la chiamano i coinquilini, ha avuto un forte mal ddi testa e poi è svenuta. In quel frangente ha spiegato di come vedesse persone che in realtà non c’erano, rendendosi conto quindi che ci fosse qualcosa di strano. “Sono stata operata per dieci ore“, ha spiegato la Galassi al Grande Fratello, ammettendo che durante l’aneurisma non ricordava nemmeno il nome dei suoi genitori.

Un’esperienza devastante quella di Ilaria del Grande Fratello e i fan sono rimasti colpiti dal suo coraggio e dal suo racconto, anche perchè diciamocelo, ha rischiato davvero la morte! Dopo la terribile vicenda ha detto di vivere la vita in maniera molto più leggera senza fare la vittima. Oggi dice a gran voce di essere viva, di amare la vita e di viverla proprio come vuole lei. Oltre a questa parentesi, le Non è la Rai stanno rischiando di venire eliminate perchè sui social aumentano le critiche. Nonostante fossero partite col piede giusto, c’è stato un inciampo bello grosso: Ilaria Galassi ha imitato Ilaria Clemente mimando la sua fisicità.

Body-shaming tra i concorrenti: è la prima volta nel reality

Perchè le ex Non è la Rai sono a rischio? Siamo solo ai primi giorni di reality e già si parla di una possibile eliminazione per bullismo. In questo caso si tratterebbe di “body shaming” da parte di Ilaria Galassi, che durante la puntata di lunedì 23 settembre si era ritirata in disparte durante la diretta, commentando con Irene la nomination di Ilaria Clemente. In quel frangente, la Galassi, entrata al Grande Fratello con le altre ex Non è La Rai, ha mimato il fisico di Ilaria Clemente e il filmato sta già facendo il giro del web.

Chiaramente, sui social si è scatenato il putiferio. Dopotutto siamo in un’epoca in cui si è sempre più sensibili al rispetto del corpo altrui e anche il pubblico del Grande Fratello non ci sta più. Tra i commenti sul web alcuni utenti hanno definito quanto accaduto come “Uno schifo“, altri hanno invocato subito alla squalifica delle tre, dato che le Non è la Rai rappresentano un solo concorrente. Solo questa sera 26 settembre vedremo la reazione di Alfonso Signorini, con la decisione degli autori sul da farsi. Ammonizione o squalifica? Tra poche ore si vedrà.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Il Grande Fratello si può seguire su diversi canali, anche se è visibile sul sito di Mediaset Infinity in live streaming. Basta collegarsi alla piattaforma per poi seguire la puntata in diretta su Canale 5. L’applicazione di Mediaset è disponibile anche su smartphone, sia per IOs che per Android. Per vedere la puntata del Grande Fratello stasera giovedì 26 settembre 2024 basta collegarsi in diretta su Canale 5 alle 21.30. L’appuntamento di stasera è davvero imperdibile: scopriremo quali sono le sorti delle tre Non è la Rai, e soprattutto, vedremo se Alfonso Signorini perdonerà la Petrarolo per il brutto gesto.