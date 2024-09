Per buona parte degli appassionati, è e sarà sempre l’iconica Brooke Logan; personaggio iconico della soap opera più longeva della storia, Beautiful. Ma oltre al ruolo cardine nell’opera statunitense, chi è Katherine Kelly Lang? L’attrice ha sposato la causa della soap opera nel 1987, quasi 40 anni fa. Una collaborazione che viaggia lungo l’arco di tutta la sua vita e carriera. Non molti sanno che però, quando si presentò ai casting di Beautiful, Katherine Kelly Lang non ambiva a diventare proprio Brooke Logan, bensì un altro personaggio iconico della soap.

Katherine Kelly Lang – attrice nei panni di Brooke Logan in Beautiful – si presentò ai casting per interpretare il personaggio di Caroline Spencer. Come racconta Quotidiano Nazionale, il provino non andò proprio come previsto. La parte fu assegnata ad un’altra attrice ma, per l’appunto, a lei venne proposto di interpretare proprio Brooke Logan, personaggio cardine di Beautiful da quasi quarant’anni.

Chiaramente, Katherine Kelly Lang non è solo Brooke Logan di Beautiful; la sua carriera ampiamente dedicata alla soap opera è anche caratterizzata da ruoli paralleli e da esperienza tra piccolo e grande schermo che hanno rafforzato la sua immagine iconica nel mondo della recitazione. Dal “Esperimento Letale” a “Trappola nella notte”, passando per l’esperienza italiana a Ballando con le stelle in Italia.

Proprio a proposito della pausa da Beautiful per dedicarsi a Ballando con le stelle, Katherine Kelly Lang – Brooke Logan nella soap opera – non ha proprio un piacevole ricordo. “Rimpiango la mia decisione di prendermi del tempo per partecipare a questo cosiddetto show” – avrebbe dichiarato l’attrice, come riporta Quotidiano Nazionale – “Grazie a tutti per il fantastico supporto”. Per quanto riguarda la vita privata Katherine Kelly Lang ha compiuto per ben due volte il grande passo del matrimonio: prima con l’ex marito Skott Snider e poi con Alex D’Andrea. Relazioni dalle quali sono nati i suoi 3 figli, Jeremy Skott, Julian e Zoe Katrina.