Clayton Norcross/ “Single, cerco donna che sappia fare le lasagne, Ron Moss…”

Clayton Norcross, indimenticabile Thorne di Beautiful, è stato ospite stamane de I Fatti Vostri: “Gina Lollobrigida non la conoscevo personalmente – ha esordito l’attore americano – ma come reputazione”. Ma quando ha deciso di diventare un attore Clayton? “Durante l’università c’era un professore che ci ha portato l’esempio di Robert Newman e io ho deciso di seguirlo”.

In Italia Clayton Norcross è divenuto famosissimo proprio per la sua famosa soap opera: “Non sapevamo all’inizio che sarebbe andato in tutto il mondo, in 100 diverse lingue. Io ho cercato di fare del mio meglio, ho trovato l’antagonista in Ridge il mascellone. Ron Moss è un tipo molto diverso da me. Mi hanno scelto perchè ero in contrasto a lui, io sono più umile, romantico e vulnerabile e questo ha creato una sfida nelle donne: l’avventuroso o il romantico?”. E ancora: “Io amo l’Italia, questo benvenuto…”. Ma come mai ad un certo punto Clayton Norcross ha deciso di abbandonare Beautiful? “Ho voluto fare una carriera più avventurosa, adesso recito in teatro in Mamma Mia con Sergio Muniz e Luca Ward, un bel cast ed è il mio primo musical”.

CLAYTON NORCROSS L’ITALIANO E L’ESPERIENZA IN MESSICO

Clayton Norcross parla discretamente l’italiano: “L’italiano? Mi piace molto, è complesso ma sto cercando di immergermi”. Sulla sua esperienza in Messica durante la quale ha rischiato la vita: “In Messico ci sono dei buchi con dei fiumi sotterranei, io avevo colpito la testa, avevo perso la torcia, era completamente buio e mi ha salvato la vita un mio amico”.

Ma Clayton Norcross è innamorato? “Il mio cuore è libero, cerco una donna speciale, mi incuriosiscono molto le donne che vivono in questo Paese, sportive, appassionate. La mia donna ideale? La prima cosa è la lasagna. Una volta ho chiesto le penne alla vodka a Roma – ha concluso – e mi hanno preso per pazzo, la cucina è morto regionale qui da voi in Italia”.

