Clemente Russo/ Dopo l’eliminazione della moglie Laura Maddaloni entrerà in crisi?

Clemente Russo o Carmen Russo? Sarebbe da chiederlo a Ilary Blasi protagonista di un simpaticissimo lapsus a L’Isola dei Famosi 2022. Non per cercare l’ago nel pagliaio però è stato un episodio divertente considerando anche di come la conduttrice stia portando avanti in maniera egregia e senza sbavature il reality show. Quando chiede al pubblico chi voglia salvare dal televoto si appresta a sottolineare la lista di personaggi al televoto specifica: “Chi volete salvare tra Carmen Russo…”. Accortasi della gaffe porta le mani alla bocca senza riuscire però a trattenere un istintivo sorriso. Subito Vladimir Luxuria arriva in suo soccorso trasformando la situazione imbarazzante in siparietto comico e specificando: “Carmen Russo non è una naufraga”. Ovviamente alla straordinaria Ilary può essere anche passato un lapsus, ma è inevitabile che tutti ne parlino alcuni senza nemmeno rendersi conto di quanto sia una cosa normale per chi fa ore e ore di diretta senza mai sbagliare una virgola.

Clemente Russo contro tutti a L’Isola dei Famosi

L’ex pugile Clemente Russo soggiorna a Playa Sgamada da ormai quattro settimane. Durante la puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 13 maggio i concorrenti di Playa Rinovada hanno avuto modo di ascoltare dubbi e commenti poco gradevoli nei loro confronti da parte ex compagni di viaggio. Tra questo Clemente Russo non si è certo risparmiato, in particolare nei confronti di Alessandro e Carmen, affermando “Può sembrare ingenuo ma è pilotato da una grande stratega, la mamma.” ma ciò che ha infastidito maggiormente i naufraghi ed in particolare Roger è stata la sua dichiarazione a Estefania “Al tuo Rogerino me lo pappo io”, parole roventi per il modello brasiliano che ha in seguito richiesto ed ottenuto di sfidare direttamente l’ex pugile in una prova di forza, il fuoco dell’orologio onduregno. Durante lo scontro Clemente ha avuto la meglio ed ha ottenuto ananas e uova per se e i suoi compagni ma, subito dopo la vittoria, il suo avversario ha accusato un forte dolore alla caviglia ed è tuttora fuori dal gioco.

Un’amara sorpresa per Clemente Russo

Per Clemente Russo la punta di venerdì de L’Isola dei Famosi ha riservato anche un’amara sorpresa, l’eliminazione della moglie Laura Maddaloni. Clemente in questi giorni è apparso particolarmente nervoso ed è stato protagonista di diverse discussioni, in particolare con Licia Nunez con cui non ha mai avuto un rapporto sereno. Riuscirà a proseguire da solo senza l’appoggio della consorte? Quando sono partiti sapevano che esisteva la possibilità di partire insieme e tornare separatamente ma non sempre la realtà è come l’avevamo immaginata. Sui social i commenti relativo al partenopeo sono numerosissimi. Apprezzato per il suo passato sportivo e per la forza fisica, spesso viene tacciato di ignoranza, boria e scarsa intelligenza. Non manca poi il gruppo di coloro che si dicono felici della sua ritrovata solitudine perché convinti che solo attraverso un percorso introspettivo e solitario riuscirà a mostrare le sue vere potenzialità. La puntata di lunedì 16 maggio potrebbe rivelarsi fondamentale per il suo percorso nel reality.

