Clemente Russo vs Frazer Clarke/ Info streaming video tv, qualificazioni olimpiche

Clemente Russo vs Frazer Clarke ci regalerà una serata di grande boxe a Londra, dove da oggi comincia fra le polemiche il torneo europeo di qualificazione olimpica per Tokyo 2020. La boxe dunque prova a non fermarsi anche nel bel mezzo della pandemia di Coronavirus che ha bloccato quasi tutti gli eventi sportivi: le perplessità non mancano, anche perché il pugilato è evidentemente uno sport nel quale tenersi a distanza è impossibile. Come ha detto lo stesso Clemente Russo con un commento ironico ma allo stesso tempo pungente: “Spero che il mio rivale non abbia il Coronavirus…”. A rendere ancora più particolare la situazione naturalmente c’è il fatto che le Olimpiadi stesse siano a forte rischio, per lo meno nelle date ufficiali dal 24 luglio al 9 agosto: dunque non è da escludere la possibilità che questo discusso torneo di Londra stabilisca i qualificati per Giochi Olimpici che poi verranno rinviati. In ogni caso, per ora si comincia e possiamo dirvi che Clemente Russo vs Frazer Clarke sarà il decimo e ultimo incontro della sessione che avrà inizio alle ore 19.00 italiane (le 18.00 locali), dunque avrà luogo sicuramente in prima serata.

CLEMENTE RUSSO VS FRAZER CLARKE INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Non sarà disponibile una diretta tv italiana di Clemente Russo vs Frazer Clarke e più in generale del torneo di qualificazione olimpica in corso a Londra per la boxe, tuttavia avremo una diretta streaming video internazionale sul sito a cinque cerchi olympicchannel.com e sulla App dedicata Olympic Channel, che è disponibile per Android e Ios.

CLEMENTE RUSSO VS FRAZER CLARKE: IL CONTESTO

Clemente Russo vs Frazer Clarke, pur essendo solamente il match di primo turno, avrà subito il sapore speciale della sfida mai banale contro il padrone di casa inglese. In un contesto olimpico (anche se di qualificazione) e a Londra, la memoria corre alla finale delle Olimpiadi 2012 tra Roberto Cammarelle ed Anthony Joshua, quando il pugile azzurro fu sconfitto con verdetto molto discutibile al termine di un incontro nel quale sarebbe stato Cammarelle il più meritevole di conquistare la medaglia d’oro. Un’altra difficoltà è quella legata al Coronavirus, come già accennavamo in precedenza: da lunedì anche in Gran Bretagna dovrebbe entrare in vigore il blocco alle manifestazioni sportive, dunque c’è il rischio che il torneo si blocchi già nelle sue primissime battute (dovrebbe andare avanti per dieci giorni). Per adesso però si combatte, speriamo allora che Clemente Russo sappia regalarci una bella soddisfazione in giorni così difficili per l’Italia e in generale per il mondo.



