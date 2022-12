Clementina Deriu, ex fidanzata Alessandro Basciano e figlio/ “Lo vede 2 weekend al mese”

Clementina Deriu e l’ex fidanzata di Alessandro Basciano e madre del figlio Nicolò. Dopo cinque anni d’amore, la coppia si è lasciata pur restando in ottimi rapporti per il bene del figlio Nicolò nato nel 2016. Nonostante tutto però l’ex compagno del concorrente del Grande Fratello Vip ha lanciato della velenose frecciata ai danni dell’uomo rivelando un padre del tutto assente verso il figlio. “Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura” – ha detto la donna.

Alessandro Basciano/ "Con Sophie Codegoni facciamo l’amore quattro volte a settimana"

Dal loro amore è nato Nicolò, il figlio tanto amato da Alessandro Basciano. Proprio l’ex gieffino ha parlato così della sua ex compagna: “io e la mia ex compagna stavamo da circa 2 anni, volevamo creare la nostra famiglia. Vedere tuo figlio appena nato è qualcosa di troppo forte. Da quando lui è nato ho acquisito una responsabilità incredibile nei suoi confronti, tutto quello che faccio lo faccio per lui. Quando sta con me, aspetto che si addormenta e piango, mi insegna tanto ed ha una sensibilità indescrivibile”.

Sophie Codegoni incinta di Basciano, arriva il primo figlio/ "Sei la gioia"

Alessandro Basciano e Clementina Deriu perchè si sono lasciati?

Ma come mai è finito l’amore tra Alessandro Basciano e Clementina Deriu? Non è dato sapere il reale motivo, anche se sui social le ultime foto che li ritraggono insieme risalgono al 2019. I motivi della loro separazioni non sono mai stati detti, anche se l’ex concorrente nella casa del GF VIP non ha fatto mistero di aver sofferto molto per la fine della storia d’amore.

“Siamo stati insieme cinque anni, stavo molto giù quando ci siamo lasciati. Tutte le persone con le quali mi sono frequentato dopo, pur sapendo com’erano, mi hanno fatto rimanere male. Le piccole cose, quelle normali, non le fa più nessuno” – ha detto il modello ed influencer che successivamente si è legato a Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Dzemaili.

Alessandro Basciano, insinuazioni hot di Edoardo su Sophie/ "Se eravamo nello stesso GF Vip gli avrei.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA