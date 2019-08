Cliffhanger, l’ultima sfida/ Video, su Rete 4 il film con Sylvester Stallone

‘Cliffhanger, l’ultima sfida’ sarà il film in onda in prima serata su Rete 4, giovedì 8 agosto 2019. Pellicola di produzione americana con copruduzione italiana e francese, è diretta dal regista Renny Harlin e vede come grande protagonista Sylvester Stallone nella parte del protagonista Gabriel “Gabe” Walker in un ruolo che rilanciò la sua carriera dopo i fasti dei film dedicati al pugile Rocky Balboa. Completano il cast di ‘Cliffhanger – L’ultima sfida’, John Lithgow nel ruolo di Eric Qualen, Leon Robinson nella parte di Kynette, Craig Fairbrass nella parte di Delmar, Gregory Scott Cummins nel ruolo di Ryan, Caroline Goodall è Kristel, Vyto Ruginis è Matheson, Don S. Davis è Stuart, Zach Grenier è Davis, Michelle Joyner è Sarah, Janine Turner ha la parte di Jessie Deighan e Kevin Donald è Ray. E ancora Ralph Waite ha la parte di Frank, Derek Hoxby è l’agente Hayes, Michael Rooker è Hal Tucker, Jeff Blynn è Marvin, Paul Winfield è Walter Wright, Max Perlich ha la parte di Evan, Trey Brownell è Brett, Rex Linn è Richard Travers e infine Denis Forest interpreta Heldon.

Cliffhanger, l’ultima sfida, la trama del film

‘Cliffhanger, l’ultima sfida’ è ambientato nel suggestivo scenario delle montagne rocciose americane, le famore ‘Rocky Mountains’. Gabriel “Gabe” Walker è un operatore di soccorso della zona che vede la sua vita sconvolta da un incidente ad alta quota in cui Sarah, fidanzata del collega nonché fraterno amico di Gabe, Hal Tucker, precipita nel vuoto scivolando dalle mani dello stesso Gabe, che non riesce a tenere salda la presa. Nonostante le condizioni estreme del tentativo di salvataggio, Gabe è sopraffatto dal senso di colpa, ma soprattutto lo è Hal, che ha compreso che non avrebbe mai dovuto portare Sarah a quella quota a causa dell’inesperienza della ragazza, e per reagire a questa sensazione incolpa l’amico. Gabe si ritira e inizia a rifuggire tutti i contatti con l’esterno, ma dopo molto tempo viene convinto dalla sua compagna Jessie a tornare al soccorso montano, per aiutare un gruppo in difficoltà che stava venendo condotto proprio da Hal. Si scopre però che il gruppo da soccorrere è in realtà una banda di efferati criminali che ha rapito Hal. Ne inizia una vera e propria battaglia, con inseguimenti sullo spettacolare scenario delle montagne rocciose e Gabe che riuscirà finalmente a dimostrare di nuovo tutto il suo valore, sgominando la banda di criminali con l’aiuto di Jessie e riuscendo finalmente a recuperare l’amicizia di Hal.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA