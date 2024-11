Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp sarà ospite nella trasmissione Mediaset Verissimo, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in onda sabato 16 Novembre 2024. La fama di Clio è arrivata in maniera improvvisa e pian piano è divenuta una vera e propria icona nel suo campo, andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è Clio Make Up.

Clio Zammatteo nasce a Belluno il 15 Novembre 1982 ed è diventata famosa come Youtuber e truccatrice, una conduttrice sul proprio canale Youtube. Dopo aver preso il diploma nella sua città si trasferisce a Milano dove studia allo IED, Istituto Europeo di Design. Successivamente lascerà l’Italia per completare il suo percorso di studi a New York, e successivamente troverà il successo mediante il web.

Nel 2008 infatti apre il canale Youtube ClioMakeUp, è il periodo storico dove iniziano ad avere successo i canali Youtube e i social e in poco tempo Clio diventa uno dei canali più seguito su Youtube, il suo canale fa ogni giorno milioni di visualizzazioni. Nel 2012 debutta in tv su Real Time dove si occupa della conduzione del programma Clio Make Up, una trasmissione dedicata completamente al suo ruolo.

ClioMakeUp, la svolta nella sua carriera e i problemi nella vita privata

Il successo di Clio è evidente in ogni campo tanto che grazie alla sua crescita inizia ad aprire negozi fisici e conduce la trasmissione Clio Missione Mamme. Nel 2021 ha partecipato insieme alla sua famiglia al reality Clio Back Home, un reality show sulla sua vita familiare. Ed ecco cosa c’è da dire sulla sua vita privata.

Il compagno storico di Clio MakeUp è Claudio Midolo, un uomo che fa il Game designer e i due si sono sposati tanti anni fa ed hanno avuto due figlie, Grace Cloe e Joy Claire. Poi è arrivato il divorzio. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera la donna ha rivelato: “Il rapporto con mio padre non era buono e a un certo punto volevo raggiungere mia madre in Germania. Li lavoravo in gelateria con mia madre, poi sono tornata a Bolzano e ho preso questa strada”.

Inizialmente Clio non sapeva se voleva fare davvero questa carriera, ma sicuramente l’esplosione dei social ha aiutato la sua crescita: “Come mi sono appassionata? Non mi trovavo bella, ma i trucchi mi aiutavano e mi facevano sentire grande. A 14 anni sembravo un 11enne, ma il trucco mi ha aiutato davvero molto”.