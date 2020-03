Clizia Incorvaia, birrette a Fregene/ Lui malinconico al Grande Fratello “Mi manchi…”

La squalifica di Clizia Incorvaia dal Grande Fratello Vip non ha affatto fatto calare il sipario sulla storia tra l’influencer ed ex di Francesco Sarcina e il giovane Paolo Ciavarro, “uomo d’altri tempi”, come ama definirlo lei, con il quale è iniziata una conoscenza proprio durante la loro permanenza forzata. La prima cosa che ha fatto Clizia subito dopo la sua uscita (anche questa forzata) dal reality è stata quella di anticipare ciò che ha intenzione di fare insieme a Paolo Ciavarro, ovvero un salto sulla spiaggia di Fregene. Il momento, immortalato attraverso una serie di Instagram Stories e con uno scatto che la ritrae insieme al padre, vede Clizia seduta sulla sabbia, al cospetto di un romantico tramonto, con una bottiglia di birra tra le mani. A fare da didascalia alla dedica social, una frase importante rivolta proprio a Ciavarro: “Ti aspetto qui. Torna vincitore”. Durante la fase iniziale del corteggiamento era stato proprio il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ad invitare l’influencer siciliana a bere una birra insieme a Fregene. Lei aveva inizialmente snobbato la proposta ma poco prima di uscire dalla Porta Rossa, rivolgendosi al giovane, aveva replicato con un “sì” in riferimento alle parole di Paolo.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO: DEDICHE D’AMORE RECIPROCHE

Ma se fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip non mancano le parole cariche di sentimento che Clizia Incorvaia sta rivolgendo a Paolo Ciavarro, in attesa di poterlo riabbracciare, qual è l’atteggiamento del giovane gieffino? Per lui l’uscita inaspettata dell’influencer siciliana è stata una doccia fredda. Il ragazzo dopo la squalifica di Clizia aveva confessato che proprio grazie a lei il suo cuore era ricominciato a battere. “E’ la nostra vittoria più grande!”, aveva detto in diretta, in collegamento con la Incorvaia ed in attesa di poter andare a prendere insieme la famosa birretta a Fregene. Anche nelle ultime ore non sono mancate le dediche da parte del giovane. In un momento di solitudine, tra una sigaretta ed un’altra in giardino, il ragazzo ha guardato dritto la telecamera commentando: “Ciao Cli, ti penso tanto! E mi manchi…”, mandandole un bacio. Successivamente Ciavarro Jr. si è intrufolato nella sauna e approfittando del vapore sul vetro per scrivere: “Occhi blu”, all’interno di un grande cuore.

Visualizza questo post su Instagram Ti aspetto qui. Torna vincitore ☘️ @paolociavarro Tvb papà @principe57 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 25 Feb 2020 alle ore 12:02 PST

Visualizza questo post su Instagram Una dolce dedica per @cliziaincorvaia ♥️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 1 Mar 2020 alle ore 12:01 PST





