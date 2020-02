Clizia Incorvaia, dedica romantica a Paolo Ciavarro/ “Ti aspetto, torna vincitore”

Clizia Incorvaia ha trascorso il primo giorno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo la squalifica che ha ricevuto per le frasi rivolte ad Andrea Denver pensando al suo Paolo Ciavarro che definisce “il regalo più grande” che le ha fatto il reality show. Clizia, nel momento in cui ha deciso di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini, non si aspettava affatto di poter essere travolta dai sentimenti che ha provato e prova per Paolo. Tornata alla propria vita, Clizia si è così recata a Fregene dove si è fatta immortalare con una birra, in attesa di poter fare la stessa cosa con Ciavarro che, all’interno della casa, le aveva proposto di andare insieme sulla spiaggia di Fregene per trascorrere un momento romantico. “Ti aspetto qui, torna vincitore”, scrive Clizia nella didascalia che accompagna la foto.

CLIZIA INCORVAIA, DEDICA A PAOLO CIAVARRO DA FREGENE: “MANCHERAI TANTO, MA TI ASPETTO”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, lontani fisicamente, ma vicini con il cuore. Entrambi, infatti, non fanno che pensare alla storia nata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e che sperano di poter vivere presto anche senza telecamere. Anche se Paolo potrebbe restare nella casa più spiata d’Italia per altri due mesi considerando che il Grande Fratello Vip 2020 andrà in onda fino a fine aprile, Clizia è pronta ad aspettarlo. “Mancherai tanto, ma ti aspetto”, ha scritto pubblicando sulle storie di Instagram una foto di Paolo. A sua volta, Ciavarro, nella casa, non fa che pensare a lei e parlare di ciò che prova. “Non stavo così da parecchio tempo, come ha detto ieri io e lei abbiamo vinto”, ha detto parlando con Fabio Testi che ha provato a consolarlo dicendogli che il periodo che dovrà trascorrere senza la sua Clizia passerà in fretta.





