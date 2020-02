Clizia Incorvaia/ Contro tutti: lascia Paolo Ciavarro? “Buscetta” le costa la squalifica… (Gf Vip)

Clizia Incorvaia è finita sulla gogna dei fan delGrande Fratello Vip 4. Sappiamo bene che il televoto di questa sera è stato annullato proprio per via delle frasi dette ad Andrea Denver durante un’accesa lite e che in merito si è già esposto il management dell’influencer. Sono stati giorni di fuoco per l’ex di Francesco Sarcina, che potrebbe ricevere pesanti provvedimenti da parte della produzione. Questo però non le ha impedito di dirne molte sul modello, sottolineando spesso e volentieri che avrebbe mentito sul suo status di single. “Riflettici”, ha detto a Licia Nunez, “chi ci ha detto che Andrea era fidanzato? Elisa”. Prima che la De Panicis parlasse del loro presunto flirt infatti, il modello si era guardato bene dal parlare della sua fidanzata. O meglio, ha accennato ad un riavvicinamento avvenuto proprio subito dopo la love story con la modella. A distanza di diverse ore dallo scontro, Clizia è ritornata a parlare con Denver. “Mi sono sentita tradita, hai risvegliato in me un trauma”, ha confessato, “ho paura a fidarmi della gente, eravamo in sette e credevo di essere più importante per te”. Il ragazzo a quel punto le ha fatto notare di non aver avuto scelta: avrebbe dovuto dare il suo voto a lei oppure a Paolo Ciavarro. “Ho pianto tutta la notte e non posso permettermi di stare così male di nuovo”, ha continuato Clizia, “me la sono presa con te a livello sentimentale e ho peccato di ingenuità, la tua è stata una scelta fatta con freddezza”. Il dialogo si è concluso con una promessa da parte della ragazza: “Non ci saranno più discussioni di questo genere, ma non riesco ad andare oltre, mi ha fatto troppo male”. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia e Andrea Denver

CLIZIA INCORVAIA NUOVA MINA VAGANTE DEL GF VIP 4: LITIGIO CON PAOLO CIAVARRO

Clizia Incorvaia è diventata la nuova mina vagante del Grande Fratello Vip 4 e di sicuro il suo sbotto di rabbia non ha stupito gli haters. In molti sui social aspettavano infatti il momento in cui l’influencer avrebbe ‘calato la maschera’, sicuri che sotto sotto non fosse poi così solare e peace & love come vorrebbe far credere. A farne le spese però è stato anche Paolo Ciavarro e non solo Andrea Denver. Clizia infatti non si è sentita compresa dal figlio di Eleonora Giorgi e subito dopo la diretta hanno avuto uno scontro a letto. “Vorrei essere a cuore leggero come te”, ha detto alla fine lei, “per te è tutto molto più semplice. Io peso dieci volte di più, alla fine io non conosco te e tu non conosci me”. Una frase che ha lasciato Paolo con l’amaro in bocca, tanto da oscurare il suo volto. “Mi volevo scusare, mi dispiace di ieri se ho dubitato anche di te”, ha detto la Incorvaia chiedendo perdono a Paolo. “Ci può stare, pensa a tutto quello che ti ho detto ieri sera”, ha aggiunto lui. “Mi sono sentita molto invasa dal gioco e dalle dinamiche malsane, molto finte… tutto qua. Forse mi ero dimenticata di tutto questo e basta… Scusa se ho pensato anche di te che stavate tutti giocando. Mi sono sentita sola, stavamo scherzando”, ha continuato Clizia. Fra i due si è creato un malinteso: al suo “Ma credi di essere simpatico”, durante la lite, Paolo era convinto che fosse solo uno scherzo. Non aveva ben compreso che l’umore della ragazza fosse già cambiato. “Voglio che tu rimanga”, ha proseguito lei, “magari lo vinci. Mi ero dimenticata che è un gioco e che si vinceva”. Ciavarro infatti teme molto che la ragazza possa uscire dalla Casa ed è sicuro che la sua eventuale eliminazione possa avere delle conseguenze devastanti nelle sue giornate. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

