Clizia Incorvaia è ancora positiva al covid/ “Manca dormire con chi ami”

Clizia Incorvaia ha voluto aggiornare i suoi followers sul suo stato di salute. Al settimo mese di gravidanza, l’influencer sta combattendo contro il coronavirus. Anche la figlia Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, è risultata positiva. Sul suo profilo Instagram, Clizia ha dichiarato: “Purtroppo siamo ancora positive. Sarà un Capodanno anomalo. Tutti distanziati a casa con Paolo in terrazza a cenare e noi dentro casa. Ma so che siamo in tanti in questa situazione e dunque facciamoci forza”. La modella ha ricevuto il responso dopo essersi sottoposta ad un altro tampone molecolare. Clizia Incorvaia è messa a dura prova anche psicologicamente soprattutto per la distanza dal compagno Paolo Ciavarro che diventerà padre a febbraio per la prima volta. Clizia ha aggiunto: “Questo covid ti devasta a livello psicologico. Ti manca dormire con chi ami. Ti mancano le cose che apparentemente sono le più banali, ma che poi sono quelle che fanno la differenza”.

La coppia è in attesa di un maschietto che potrebbe chiamarsi Gabriele anche se al momento è mancata una conferma. I matrimonio ancora non rientra nei piani imminenti di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L’ex modella è già stata sposata con Francesco Sarcina e dalla loro e dalla loro unione è nata Nina che ha però instaurato un bel legame con Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia e il rapporto con Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia è stata subito accolta da Eleonora Giorgi nella sua famiglia. In un’intervista al Settimanale Oggi, la futura nonna ha parlato del legame tra Clizia e il figlio Paolo Ciavarro. Inizialmente, Eleonora era abbastanza titubante sul loro rapporto, salvo poi ricredersi: “Ha vissuto l’amore come l’ho vissuto io. Rovinosamente e in maniera totalizzante, esattamente come me”, ha dichiarato parlando del figlio. Eleonora ha poi speso parole di stima nei confronti della Incorvaia: “Clizia è molto affettuosa e mi ingloba nella loro vita. È matura e intelligente. Mi invita sempre, Paolo sarebbe più distaccato ma lei mi coinvolge”.

A suo dire, Clizia la coinvolgerebbe maggiormente nella loro vita familiare a differenza di Paolo che appare più distaccato. Paolo Ciavarro aveva rivelato da poco di non sapere se assisterà o meno alla nascita del primo figlio avuto da Clizia: “Clizia non ha ancora deciso se mi vorrà o meno. È un momento molto intimo per una donna, preferisco che sia lei ha scegliere. Finora l’ho accompagnata ad ogni visita, ecografia e controllo”. Paolo Ciavarro ha poi ammesso: “La prima volta che ho sentito il battito mi sono commosso, è un mix di gioia, curiosità e gratitudine”.



