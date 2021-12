Eleonora Giorgi: “Cacciata dal cinema dalla Sinistra…”/ “Io nonna? Che emozione!”

Eleonora Giorgi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale “Oggi”, sulle cui colonne ha condiviso con i lettori i ricordi legati alla sua carriera, ma anche le emozioni intense che l’ultimo periodo le ha regalato e le sta per regalare, grazie alla paternità del figlio Paolo Ciavarro. In primis, però, il discorso è stato imperniato totalmente sulla sua cacciata dal cinema: “Anni fa sono stata oggetto di una epurazione così violenta che se fosse avvenuta in tempo di social avrei potuto almeno arginarla. Una tempesta che ha colpito il mio primo marito, Angelo Rizzoli, e che si è estesa fino a me. Tutti quelli che potevano suoi nemici, e che non avevano ragione di esserlo anche nei miei confronti, sono diventati i miei oppositori. Non sono mai stata schierata visto che sono un’artista, ma tutta una parte di intellighenzia di Sinistra mi ha infilata in un ruolo che ho vissuto ironicamente e in sordina, sbagliando”.

Inevitabilmente, il sentimento di profonda amarezza per ciò che ha subìto e per i mancati risvolti professionali è marcato, ma Giorgi sogna di tornare presto a recitare, tanto che avrebbe addirittura pronto già un progetto: “Una storia che è quasi un tabù e delle persone autorevoli ne stanno cogliendo l’importanza”.

ELEONORA GIORGI DIVENTERÀ NONNA: “MI LASCIA SENZA FIATO…”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata ai colleghi di “Oggi”, Eleonora Giorgi ha voluto affrontare l’argomento che più le sta a cuore in questo periodo: a breve diventerà nonna, per mezzo della nascita del primo figlio di Paolo Ciavarro e della sua Clizia Incorvaia, con la quale l’amore è nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Mi emoziona vedere Paolo, così giovane, già padre – ha confessato l’attrice –. Mi lascia senza fiato. Ha vissuto l’amore come l’ho vissuto io. Rovinosamente e in maniera totalizzante, esattamente come me. Clizia è molto affettuosa e mi ingloba nella loro vita. È matura e intelligente. Mi invita sempre, Paolo sarebbe più distaccato ma lei mi coinvolge”. La donna si dice pronta per questa nuova avventura, “ma un pizzico di paura c’è”.

