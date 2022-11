Clizia Incorvaia e Gabriele, fidanzata e figlio Paolo Ciavarro/ Perchè Alfonso Signorini è stato il padrino?

Clizia Incorvaia e l’amore con Paolo Ciavarro coronato dalla nascita del figlio Gabriele

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello vip dove, questa sera, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro tornerà per fare una sorpresa al suo grande amico Edoardo Donnamaria che, con Antonella Fiordelisi, sta vivendo ciò che ha vissuto lui durante la quarta edizione del reality show. A guardarlo da casa ci saranno Clizia Incorvaia che fa il tifo per la sorella Micol che, con Edoardo Donnamaria ha avuto un flirt e il loro bambino Gabriele. L’amore tra Paolo e Clizia, infatti, nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, è stato coronato dalla nascita del piccolo Gabriele. Per Ciavarro, Gabriele è stato il primo figlio mentre Clizia, già mamma di Nina, nata dal matrimonio finito con Francesco Sarcina, ha vissuto la sua seconda gravidanza.

Un amore importante quello tra Clizia e Paolo che, dopo il reality, hanno deciso di non perdere tempo iniziando una convivenza e formando una famiglia con la nascita di Gabriele che hanno battezzato circondati dall’affetto della famiglia e degli amici tra cui Alfonso Signorini che è stato scelto come padrino del bambino.

Signorini padrino del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: ecco perchè

Alfonso Signorini è considerato da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro il loro cupido. Offrendo a Clizia la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip le ha regalato la possibilità di voltare pagina dopo un momento difficile della sua vita privata. Felice di aver avuto una possibilità professionale e di aver incontrato l’amore, Clizia ha scelto Signorini come padrino del suo bambino. A parlare di tale scelta è stato lo stesso Signorini ai microfoni del Corriere della Sera.

«Clizia mi disse: “Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita, non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria”. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse: “A me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza”» – le parole del conduttore che ha poi aggiunto – «Sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui».

