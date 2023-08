Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, altro che crisi/ Vacanza d’amore e dolce dedica sui social

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più innamorati in vacanza

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro formano una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia ha formato una splendida famiglia con la nascita di Gabriele, ma è bastata l’assenza per qualche ora dai social per scatenare rumors su un’esistente crisi di coppia. Dopo aver trascorso dei giorni di relax in Sicilia, la terra d’origine di Clizia, la coppia ha scelto di concedersi una meravigliosa vacanza in barca in Croazia.

Clizia Incorvaia: che succede con Paolo Ciavarro, dopo il GFvip? / La vacanza con il figlio Gabriele e...

Sempre più innamorati e uniti, Clizia e Paolo si stanno godendo l’estate con il loro bambino e i loro amici. Tuttavia, l’assenza di contenuti social sui profili di Clizia e Paolo ha scatenato rumors al punto che un utente ha scritto ad Amedeo Venza che ha pubblicato una segnalazione che parlava di rottura. Segnalazione fake perché la coppia è più unita e innamorata che mai.

Clizia Incorvaia annuncia un intervento estetico sui social/ "Voglio eliminare le culotte de chaval"

La dedica di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Subito dopo la pubblicazione della segnalazione da parte di Amedeo Venza, è prontamente arrivata la smentita. Nessuna dichiarazione da parte di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma un post ricco d’amore. Una nuova foto di coppia scattata durante la vacanza in barca accompagnata da una dedica d’amore meravigliosa.

“Tu sei la mia scelta. Ti amo”, la didascalia che accompagna il post condiviso. Nessuna crisi tra Clizia e Paolo che, dopo il Grande Fratello Vip, hanno costruito una storia che diventa ogni giorno sempre più importante.

Clizia Incorvaia: "Meno foto con Paolo? Cambiate alcune cose…"/ "Preserviamo l'amore"













© RIPRODUZIONE RISERVATA