Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro baci e carezze/ Video, lui dice: “Serata perfetta”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più vicini. Il feeling tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 si sta consolidando. A dimostrarlo è il ballo decisamente intimo che i due si sono concessi. Clizia e Paolo infatti si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio, anche avvolgente, con carezze e baci finali. E questa frase sussurrata da lui: «L’ultimo regalo per questa serata perfetta». I due hanno così scaldato la notte piovosa del GF Vip 4. Il giovane non ha mai nascosto il suo interesse per la bella influencer, che aveva svelato, in una recente confessione a Rita Rusic, di provare un certo interesse per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Proprio la mamma di Paolo era entrata nella Casa nel corso dell’ultima puntata dando la sua benedizione ai due ragazzi. Questo ha accelerato l’avvicinamento tra i due? Una cosa è certa al momento: Clizia e Paolo si stanno facendo vedere ancor più vicini nella Casa più spiata d’Italia, l’uno accanto all’altro.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO, BALLO ROMANTICO AL GF VIP 4

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono avvicinati durante i balli e giochi sfrenati del sabato sera, che gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 4 hanno vissuto all’insegna della musica anni ’90. Durante una delle canzoni d’amore di Claudio Baglioni, una delle più belle, e cioè “Mille giorni di te e di me”, la coppia si è lasciata andare sotto alla pioggia ad un ballo lento, stretti in un abbraccio denso di sentimento. Non sono mancate carezze e sguardi languidi, la coppia è poi rimasta abbracciata per diversi minuti fino alla fine della canzone quando poi sono arrivati anche due baci molto teneri, complice il grande feeling tra loro. Reduce dalla separazione col cantante Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia è cauta, mentre Paolo Ciavarro sembra frenato. Infatti dopo il ballo ha confidato ad Antonio Zequila: «Le cose che ho dentro fatico a tirarle fuori, per questo quando mi sono visto l’altro giorno in puntata non mi riconoscevo. Ora vediamo».

Visualizza questo post su Instagram OPS… 😏 #GFVIP @cliziaincorvaia @paolociavarro Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 2 Feb 2020 alle ore 2:35 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA