Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ “Chiamate hot? Non siamo in quella fase ma…”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non vedono l’ora di rivedersi per poter finalmente vivere liberamente l’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La coppia, infatti, a causa dell’emergenza coronavirus, non è ancora riuscita ad incontrarsi e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, racconta quanto sia difficile resistere. “Non è che siamo uno in Tibet e l’altro in Burundi, dai” – esordisce Clizia. “E poi ci sono le videochiamate”, aggiunge Paolo. “La notte la passate a fare chiamate hot?”, chiede il giornalista. “No, non siamo ancora in quella fase”, risponde Clizia che ammette che non avrebbe mai immaginato di poter vivere una storia così intensa davanti alle telecamere. “E’ paradossale tutta la situazione – ha continuato Clizia – noi ci conosciamo in un programma, io sono riservata, lui ancora di più (è introverso, è timido per di più…) I primi gioni mi dico: “Giammai che mi innamoro davanti alle telecamere!”Posso dirle che io in nessuna relazione precedente mi ero baciata così tanto? E’ un film”, confessa Clizia Incorvaia.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO: “LA DIFFERENZA D’ETA’ NON LA SENTO”

La storia di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha fatto discutere anche per la differenza d’età che, tuttavia, entrambi non hanno mai sentito come un problema. L’ex moglie di Francesco Sarcina, infatti, non dimostra affatto i suoi 39 anni e Paolo è sicuramente più maturo dei ragazzi della sua età come conferma la stessa Incorvaia. “Io questa differenza non la vedo né mentalmente, né psicologicamente, né fisicamente. L’ammetto, se fossi sembrata molto più grande di lui, sì, mi avrebbe dato fastidio. E poi penso che ci sono coppie davvero male assortite e hanno più o meno la stessa età. Inoltre, come dicevo, lui ragiona come uno di novant’anni, quindi è perfetto. Più che agli anni, ho pensato al fatto che ho una bambina e una separazione in corso…”, dice Clizia mentre Ciavarro conferma di non aver mai sentito la differenza d’età con la donna che gli ha fatto perdere la testa.

CLIZIA INCORVAIA: “IL PRIMO BACIO CON PAOLO CIAVARRO IL PIU’ BELLO DELLA MIA VITA”

Con un matrimonio alle spalle, Clizia Incorvaia confessa di non aver mai vissuto le emozioni che è riuscita a provare con Paolo Ciavarro che, oltre ad averle regalato momenti molto romantici, le ha anche donato il bacio più bello della sua vita. “Mi ero scordata di questo romanticismo e di quanto potessi esserlo anche io: era difficile mantenere un rapporto appena iniziato, io non sapevo se lui c’era ancora, invece la connessione fra queste due anime c’era e l’abbiamo mantenuta. Lui scriveva ‘occhi blu’ e io rispondevo via social, perché pensavo così dopo lui leggerà. …] Il primo bacio con Paolo? Il più bello della mia vita, è stato incredibilmente coinvolgente”, spiega. La coppia, ora, non vede l’ora di potersi abbracciare al punto che Ciavarro, se potesse, raggiungerebbe la Sicilia a nuoto.



