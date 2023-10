Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro prossimi al matrimonio?/ “E’ la prima volta che do una data…”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dal primo bacio al GF Vip alla nascita di Gabriele

Tra le notizie che spesso rimbalzano sui social con riferimento ai personaggi televisivi viene dato troppo spazio a gossip e presunti retroscena; fortunatamente, ogni tanto arrivano anche liete notizie. Come riporta Biccy, per Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro potrebbe finalmente essere arrivato il momento di compiere il grande passo del matrimonio, anche se non nell’immediato.

Dall’esperienza condivisa al Grande Fratello Vip nel 2020 alla nascita del loro primogenito, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno costruito con tempo e pazienza una famiglia felice. Spesso e volentieri i fan della coppia hanno ricordato proprio come mancasse solo il matrimonio per suggellare un rapporto così dolce e viscerale. A quanto pare, come riporta il portale, il giorno del grande passo non sarebbe più così lontano. E’ stato proprio il volto di Forum a dare un indizio piuttosto chiaro sulle eventuali nozze.

Paolo Ciavarro, proprio in una delle ultime puntate di Forum, sarebbe stato incalzato da Barbara Palombelli sulla possibile data del matrimonio con Clizia Incorvaia chiedendo se la cerimonia sarebbe avvenuta il prossimo anno o quello seguente. A quel punto il compagno della Incorvaia ha confermato che le nozze avverranno nel 2024 e dunque tra qualche mese. “Sono d’accordo che sposarsi è giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024 dai; è la prima volta che do una data”. Queste le parole di Paolo Ciavarro – riportate da Biccy – che ha poi rincarato: “Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo”.

Non ci sono più dubbi, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembrano aver ufficialmente deciso la data del loro matrimonio, fissata per il prossimo anno. Il volto di Forum non ha specificato mese e giorno, ma il modo convinto con il quale ha affermato che il tutto avverrà nel 2024 lascia intendere che tutto si già deciso e che presto arriveranno ulteriori dettagli sul lieto evento.











