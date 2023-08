Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia prossimi al matrimonio?/ “Chissà, magari in un mese di primavera…”

Clizia Incorvaia, la rivelazione sulla “proposta” di matrimonio di Paolo Ciavarro

Tante sono le coppie del mondo dello spettacolo che sono nate proprio grazie ad un’esperienza comune sul piccolo schermo. Un esempio recente è rappresentato da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro; i due si sono conosciuti ai tempi dell’esperienza condivisa al GF Vip e da allora non hanno fatto altro che cementare ulteriormente il rapporto, soprattutto con la nascita del loro primogenito lo scorso anno.

Dopo aver allargato la famiglia, per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembra mancare solo il grande passo del matrimonio. Sulla cerimonia nuziale già negli scorsi mesi erano trapelati diversi rumor, mai confermati dai diretti interessati. In una recente intervista per il settimanale Gente – riportata dal portale 361 magazine – è stata proprio l’ex fidanzata di Francesco Sarcina a chiarire la vicenda rivelando alcuni dettagli sul possibile matrimonio imminente.

Clizia Incorvaia, matrimonio in vista con Paolo Ciavarro: “Sogno delle nozze semplici…”

“Un po’ di tempo fa mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi’ “‘. Queste le parole di Clizia Incorvaia che ha praticamente rivelato come, il suo compagno Paolo Ciavarro , le abbia proposto di sposarsi già qualche tempo fa ma con una cerimonia che non incontrava proprio il suo gusto. “Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti; mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari”.

A prescindere dalle idee diverse sulla tipologia di cerimonia, il matrimonio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia – stando alle parole di quest’ultima – non sembra un’ipotesi comunque così lontana. “Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, vuole sondare i miei gusti”. Sempre nell’intervista a Gente – riportata dal portale – la giovane ha aggiunto: “Succederà, chissà, magari in un mese di primavera. Vorrei organizzare tutto con calma; mi immagino un matrimonio nella campagna toscana, in una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore“.











