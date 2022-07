Clizia Incorvaia in versione madre natura/ Topless da urlo e web in tilt

Clizia Incorvaia, bellezza mozzafiato

Diventata mamma per la seconda volta lo scorso febbraio con la nascita del piccolo Gabriele, il frutto del suo amore con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia è già in perfetta forma come dimostra sui social mostrandosi in tutta la sua bellezza. Abituata a condividere con i vari i vari momenti delle sue giornate regalando anche simpatici siparietti con Paolo e i figli, nelle scorse ore, la Incorvaia ha deciso di fare un regalo ai fan che è stato particolarmente apprezzato.

Clizia che è una delle influencer più seguite in Italia, si è così mostrata in versione madre natura. Senza reggiseno, con i capelli lisci e sciolti che le coprono il decolletè, la Incorvaia ha mandato letteralmente in tilt il web. “Pronta a brillare per un grande…“, scrive Clizia pubblicando la foto che ha portato a casa migliaia di like e commenti.

Clizia Incorvaia: pioggia di complimenti per lei

Bellissima, sorridente e in perfetta forma, Clizia Incorvaia è stata inondata di complimenti. “Angel”, scrive Paolo Ciavarro con cui l’amore, nato nella casa del Grande Fratello Vip diventa sempre più profondo. Complimenti anche da parte di Rita Rusic, Giada De Blanck e Lola Ponce. Passa il tempo, ma la Incorvaia è sempre più bella ed incantevole. La seconda maternità, poi, l’ha resa ancora più sensuale e serena. La nascita del piccolo Gabriele ha unito ancora di più Clizia e Paolo che, in futuro, potrebbero decidere di coronare il loro amore con il matrimonio.

Per il momento, tuttavia, si godono l’estate trascorrendo le vacanze nella sua Sicilia. Proprio a a Lampedusa, dove papà Massimo Ciavarro ha casa, Paolo e Clizia starebbero programmando il matrimonio per giurarsi amore eterno davanti a parenti e amici.













