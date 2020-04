Clizia Incorvaia/ “Io e Paolo Ciavarro come Renzo e Lucia!” (Live non è la D’Urso)

Pubblicità

Clizia Incorvaia è tra gli ospiti della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il programma televisivo condotto da Barbara D’Urso e trasmesso la domenica in prima serata su Canale 5. La ex moglie di Francesco Sarcina sarà in collegamento dalla sua casa in Sicilia per raccontare la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 e della conoscenza in corso con Paolo Ciavarro. La bellissima influencer e modella, dopo la squalifica per alcune frasi pronunciate all’interno della casa, ha dovuto lasciare la sua nuova fiamma; un flirt destinato a durare anche dopo l’esperienza televisiva visto che Paolo e Clizia sono davvero inseparabili. Al momento, per via della quarantena forzata legata all’emergenza sanitaria da Coronavirus, i due sono distanti, ma si sono promessi di riabbracciarsi non appena questo brutto incubo sarà finito. Intanto sui social si scambiano like e messaggi dolci come quando il figlio di Eleonora Giorgi ha commentato un post di Clizia. La Incorvaia, infatti, ha pubblicato una foto scrivendo: “primo proposito rinnovabile 365 giorni all’anno: commettere errori di felicità e scacciare via la cherofobia” a cui Ciavarro ha commentato scrivendo. “voglio essere il tuo errore”.

Pubblicità

Clizia Incorvaia: “con Paolo Ciavarro è nata una cosa molto importante”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono pronti a vivere il loro amore alla luce del sole, anche se per il momento sono ancora lontani. Parlando proprio del rapporto con il figlio di Massimo Ciavarro la Incorvaia ha detto: “per noi è nata una cosa molto importante. Ogni giorno ho comunicato con lui e lui ha comunicato con me. Lui poi troverà tutto quello che io ho condiviso su Instagram. Sembriamo Renzo e Lucia, adesso noi siamo la loro versione 2.0 con il virus di mezzo. L’amore trionfa e a tutto si troverà una soluzione”. Intanto Giovanni Ciacci, intervistato dal sito Di Lei, ha elogiato la Incorvaia dicendo: “è una ragazza molto colta che vuole arrivare. Ha sofferto molto per via della storia con Sarcina, sulla quale non è stato ancora detto tutto…L’ho conosciuta l’estate scorsa e posso dirti che è una mamma premurosa…”. Non solo, lo stilista si è pronunciato anche sul futuro della coppia dicendo: “se la storia con Ciavarro durerà…? Chi può dirlo, gli amori da reality a volte durano, altre non arrivano fino a ferragosto…” lanciando un invito alla influencer “se posso dare un consiglio a Clizia che frequenterà Paolo, le dico di frequentare molto sua mamma, Eleonora Giorgi, che è una donna straordinaria e una grande diva del cinema…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA