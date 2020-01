Clizia Incorvaia/ Ivan la perseguita, ma il dopo Sarcina è… (Grande Fratello Vip 4)

Clizia Incorvaia ha dato un grosso stop a Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip 4, ma questo non le vieta di avvicinarsi sempre di più a Paolo Ciavarro. Mentre la madre del ragazzo esulta per questo flirt in corso, l’ex moglie di Francesco Sarcina approfitta dei momenti serali per confrontarsi con l’amico in merito al gioco. “Ivan è navigato per i reality, è più abituato a non porsi il problema degli altri, di come mostrarsi”, ha detto la ragazza, “alla fine è un’opportunità divertente e spero che se resto ancora tanto tempo riuscirò anche io a essere più libera e non pensare anche io a queste cose”. Momenti che fanno ben sperare i fan, già all’attivo per supportare la possibile coppia in erba. Ivan però non demorde: Clizia ha già rivelato di non considerarlo un suo tipo, ma questo non gli ha impedito di chiederle in modo diretto se vorrebbe mai un fidanzato spagnolo. L’invito di raggiungerlo a Madrid però è stato colto al volo, anche da Antonio Zequila, che seduto vicino alla Incorvaia, le ha proposto di fare il viaggio insieme. “Non sono mai stata con uno spagnolo, non lo so. Magari sono passionali come i siciliani”, ha aggiunto lei rivolgendosi a Gonzalez. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez.

Clizia Incorvaia, Grande Fratello Vip 4: l’approvazione di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia ha già ricevuto l’approvazione della mamma di uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Eleonora Giorgi aveva già intuito, prima dell’inizio del programma, che fra il figlio e l’ex moglie di Francesco Sarcina sarebbe nato un bel feeling. Per questo aveva già detto al ragazzo che si sarebbe potuto innamorare della giovane biondina, come ha rivelato a DipiuTV. “Li guardo tutti i giorni e non so se si sono innamorati, ma comunque sono molto affiatati”, ha detto la Giorgi, sottolineando poi di vedere molte somiglianze fra la sua personalità e quella di Clizia. Intelligente, bella, in gamba: cosa volere di più da un’eventuale nuora? Secondo l’attrice potrebbe nascere qualcosa di importante fra i due gieffini, soprattutto perchè entrambi cercano l’altro per confidarsi. “Non è maturo quanto Clizia”, ha detto poi del figlio, “ma se si dovessero innamorare a me andrebbe benissimo”. Per la Incorvaia intanto il cielo si fa più sereno, soprattutto alla luce di quanto avvenuto nella scorsa diretta. A differenza di quanto accaduto nelle precedenti settimane, ha preferito non ritornare sull’argomento Sarcina dopo aver commentato in diretta alcune sue affermazioni. Non è escluso però che nei prossimi giorni Clizia possa sfoderare altre perle e svelare ulteriori retroscena sul suo passato matrimonio.

